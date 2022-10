PJ investiga ameaças a Gouveia e Melo. “Confio na nossa capacidade de combater este tipo de fenómenos”

A Polícia Judiciária está a investigar as ameaças que podem estar relacionadas com as declarações de Gouveia e Melo depois da morte do agente da PSP, Fábio Guerra, em Março.

O chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, confirmou este domingo que tem sido alvo de uma série de ameaças escritas à sua integridade física e que já partilhou o caso com as autoridades. Há uma “forte possibilidade” de as mensagens estarem relacionadas com a morte do agente da PSP, Fábio Guerra, em Março. “Têm havido alguns problemas”, admitiu Gouveia e Melo em declarações aos jornalistas, num evento da Marinha em Setúbal. “Mas eu confio totalmente nas forças de segurança, na nossa capacidade de combater esse tipo de fenómenos e na democracia.”

A Polícia Judiciária já está a investigar as ameaças.

A informação surge depois de o Correio da Manhã (CM) publicar uma notícia que revela que o almirante tem recebido várias ameaças através do telemóvel e correio postal ("O teu inferno vai começar. Meteste-te com quem não devias”, lê-se num dos textos). Em causa estará o facto de Gouveia e Melo criticar fortemente dois fuzileiros presos por terem agredido mortalmente um agente da PSP, em Março, à porta de uma discoteca de Lisboa.

“Os acontecimentos do último sábado já mancharam as nossas fardas independentemente do que for apurado”, disse Gouveia e Melo, em Março, no dia do funeral de Fábio Guerra, na Covilhã. “Não quero arruaceiros na marinha, não quero militares sem valores, sem verdadeira dedicação à pátria”, concluiu.

Gouveia e Melo admite que há uma “forte possibilidade” de as suas declarações sobre Fábio Guerra estarem relacionadas com as ameaças recentes. Na altura, o almirante admitiu sentir-se envergonhado com o comportamento dos dois fuzileiros que estão em prisão preventiva, acusados de homicídio.

“ Crime de natureza pública ”

O chefe do Estado-Maior da armada ressalva, no entanto, que a investigação das ameaças é da responsabilidade da Polícia Judiciária. “Há uma forte probabilidade [de as ameaças estarem relacionadas com a morte de Fábio Guerra], mas não sou eu que vou decidir isso porque não tenho informação suficiente”, notou.

As ameaças estão a ser tratadas como “um crime de natureza pública” por endereçarem o chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). “Muitas pessoas podem ser ameaçadas independentemente da posição e do posto que ocupam na sociedade, mas tentar condicionar uma entidade que tem responsabilidades como o CEMA tem outra leitura” acentuou o almirante, em declarações à Agência Lusa.

Até agora, o almirante classifica a maioria das ameaças que recebeu como “harassment” (expressão inglesa para assédio). “Mas isso são as forças de segurança que têm de fazer avaliação”, explica.

A Marinha já confirmou que todo o conteúdo recebido pelo almirante foi entregue à Polícia Judiciária.