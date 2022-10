Carmo Afonso e a guerra

Ao ler o PÚBLICO de sexta-feira constatei nas cartas ao director que três delas criticam a posição assumida da colunista Carmo Afonso (C.A.) no que diz respeito à guerra na Ucrânia. Ora bem, subscrevo inteiramente a posição que (C.A.) defende na sua crónica de 12 de Outubro e apoio, porque tem de existir uma solução para esta guerra e essa passará indubitavelmente pela diplomacia e por negociações para se alcançar a paz que todos(?) desejamos.

Não será pela força das armas, pelos falcões e pela indústria de armamento que alcançaremos a paz. É bom lembrar que esta guerra está a afectar milhões de seres humanos à escala global e que segundo relatórios da ONU existem milhões de crianças à beira da morte por fome por consequência da guerra.

Também nunca é demais lembrar que o próprio Papa exorta à diplomacia para negociações para a paz. Senão teremos, como alguém disse, “olho por olho, dente por dente, e acabaremos todos cegos”.

Por último lembrar a Irene Pimentel que se esqueceu de mencionar na sua carta as invasões do Iraque, do Afeganistão, e não só, que causaram mais de um milhão de mortos e cidades inteiramente destruídas.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

Militares “traidores"?

Assisti no jornal da noite da CNN Portugal do dia 11 a algo que me deixou estupefacta e intrigada. A jornalista moderava os comentários do major general Agostinho Costa e da jornalista Helena Ferro Gouveia acerca dos últimos episódios da guerra que a Rússia impôs à Ucrânia.

Enquanto a comentadora civil primou pela objectividade e clarividência intelectual e moral que a distinguem, o militar prestou-se como autêntico opositor, atitude surpreendente em quem serviu sob o emblema da NATO. Afirmou que enquanto não for “retirado crédito a Zelensky esta guerra não acaba”, entre outras aberrações que se lhe têm ouvido. Para este militar a quem o país deu estrelas de general, a Ucrânia tem de se vergar e deixar-se anular pelo regime iníquo que não hesita em massacrar civis inocentes para atingir os seus objectivos. Não se lhe ouviu uma palavra de condenação ao país que violou as leis internacionais, ou de pesar pelo sofrimento do povo ucraniano. Como foi possível fazer deste homem um general do meu país?

Odete Bettencourt, Lisboa

Comentadores militares de passo trocado

A agressão à Ucrânia só não é condenada por gente de má consciência ou presa a obscuras fidelidades. Os militares convidados para os canais de televisão têm primado, na sua maioria, por análises que só podiam compaginar-se com a causa do país que luta pela sua liberdade e independência, contra a besta nazi de regresso à Europa.

Só um coração de pedra não se comove com a heróica resistência deste povo.

Daí ser estranho que os oficiais Carlos Branco e Agostinho Costa analisem esta guerra como se estivessem ao serviço do Kremlin. E nem se coíbem de sorrisos maliciosos mesmo frente à morte de civis inocentes em cidades bombardeadas. Com razão questionou a jornalista Teresa de Sousa sobre a sua formação, obviamente no plano da moralidade. Envergonham os seus pares e a hierarquia militar já devia ter-se pronunciado, ao menos para se demarcar de posições que são ostensivamente contra a NATO, a que pertence Portugal.

Aguinaldo Faria, Tomar

Mais valia estarem calados

O que temos visto referir quanto aos abusos sexuais de menores praticados por membros do clero é de uma gravidade imensa mas quando vemos bispos a referirem-se ao assunto de um modo tão desajeitado ficamos ainda mais perplexos. O que tornaram público D. Manuel Linda, o cardeal patriarca D. Manuel Clemente e D. Américo Aguiar demonstra a total incapacidade de tratar deste grave assunto, já que considero um pouco diferente a situação de D. José Ornelas, embora nenhum deles cumpra as ordens de Papa Francisco relativamente a estes casos. Infelizmente também o Presidente da República tem estado muito mal; primeiro ao contactar D. José Ornelas e ainda pior ao dizer que o número de casos em Portugal nem sequer é tão elevado como noutros países. Como diz o povo, mais valia estarem calados. Como referiu o Papa Francisco um único abuso sexual de um menor já é uma enormidade. Acreditamos que também na Cúria esteja muita gente que defenda o silêncio.

António Barbosa, Porto