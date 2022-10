Pelo menos 11 mortos a tiro em bar no centro do México

Pelo menos 11 pessoas foram mortas este sábado num bar em Irapuato, no estado central mexicano de Guanajuato, disseram as autoridades mexicanas. Homens armados chegaram ao local, identificado como um bar, e começaram a disparar, matando 11 pessoas, seis mulheres e cinco homens.

Desde 2018 que o estado de Guanajuato regista o maior número de homicídios premeditados em todo o país.

As autoridades locais indicaram que nove em cada dez assassínios estão de alguma forma relacionados com a disputa dos grupos de crime organizado pelo controlo de território.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Protecção do Cidadão do Governo do México, apesar da tendência decrescente dos homicídios premeditados na região, Guanajuato continua a ser o estado com maior incidência no país, com 2115 vítimas mortais entre Janeiro e Agosto deste ano, ou 10,2% do número total de homicídios no país, no mesmo período.

O México registou 33.308 assassínios em 2021, depois de dois dos anos mais violentos da história do país, durante o mandato do Presidente Andres Manuel Lopez Obrador, com 34.690 em 2019 e 34.554 em 2020.