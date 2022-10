Endividada, câmara de Vila Real de Stº António paga um milhão de euros por demitir funcionário

No dia em que festejava um ano de mandato, o presidente do município de Vila Real de Stº António, Álvaro Araújo, socialista, recebeu a visita do Tribunal de Contas (TdC). Quatro inspectores, durante uma semana, analisaram as facturas do município e da Sociedade de Gestão Urbana (SGU), a empresa municipal declarada falida. “Esta é a câmara mais endividada do país per capita”, reconhece o autarca, admitindo estar “bloqueado” nas acções que pretende levar a cabo. Para agravar a situação, acumulou uma dívida de um milhão de euros por despedimento ilegal de um funcionário.