Real Madrid ganha clássico e contínua invicto

Um golo de Ferran Torres no minuto 83 ainda levantou dúvidas sobre o desfecho do principal clássico do futebol espanhol, mas, confirmando o favoritismo do Real Madrid no jogo grande da 9.ª jornada da Liga espanhola, os “merengues” derrotaram neste domingo no Santiago Bernabéu o Barcelona, por 3-1.

Embora as duas equipas entrassem em campo empatadas (22 pontos em oito jogos) na liderança do campeonato, o Barcelona de Xavi viajou até Madrid pressionado por um empate a meio de semana em Camp Nou frente ao Inter que deixa os catalães com pé e meio fora da ronda seguinte da Liga dos Campeões e, demonstrando mais tranquilidade, o Real não demorou a impor o seu jogo.

Sem o guarda-redes belga Courtois, de fora por lesão, os madridistas criaram a primeira oportunidade aos 8’ (Vinícius Júnior rematou ligeiramente ao lado), mas, quatro minutos depois, o brasileiro teve um papel decisivo no primeiro golo da partida: após um remate do extremo defendido com dificuldade por Ter Stegen, Benzema aproveitou a bola perdida para inaugurar o marcador.

Embora a equipa de Xavi procurasse pressionar alto, os “blaugrana” sentiram sempre dificuldade em estancar o volume de jogo do Real e, em cima da meia hora, Fede Valverde aproveitou um buraco à entrada da área do Barcelona para rematar de forma colocada, fazendo o 2-0.

Mesmo procurando baixar as rotações da partida, os “blancos” começaram melhor na segunda parte e viram um golo ser anulado a Benzema, mas, com as primeiras mexidas alterações de Xavi – entradas de Ferran Torres, Gavi, Ansu Fati e Alba -, os catalães subiram de produção, chegando com justiça ao golo: as 83’, Lewandowski fez a assistência para Torres, que colocou a diferença em apenas um golo.

A vitória madridista ficava em risco, mas, em cima do minuto 90, Rodrygo caiu na área e, após revisão do VAR, foi assinalada grande penalidade. Rodrygo assumiu a responsabilidade e, com o seu 5.º golo na liga espanhola, fez o 3-1 final.