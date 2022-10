FC Porto tornou a viagem a Anadia num passeio

Poupando muitos dos habituais titulares, os “dragões” iniciaram a defesa do título na Taça de Portugal com uma goleada fácil, por 6-0, contra uma equipa da Liga 3.

Com muitas poupanças e ainda mais facilidades, o FC Porto iniciou a defesa do título na Taça de Portugal com uma vitória fácil, em Anadia, por 6-0. Frente a um rival da Liga 3 aplicado, mas permeável defensivamente, os “dragões” já venciam aos 11 minutos por 2-0 - golos de Danny Loaden e Gabriel Veron -, e, gerindo o ritmo e o desgaste, os portistas carimbaram a qualificação para a quarta eliminatória da competição com uma goleada: Toni Martínez, por duas vezes, Fábio Cardoso e Bruno Costa também marcaram no Estádio Municipal Eng.º Sílvio Henriques Cerveira.

Já depois do tropeção do Benfica nas Caldas da Rainha e da queda com estrondo do Sporting em Barcelos frente ao Varzim, o FC Porto era o último dos três “grandes” a estar frente a frente com um clube da Liga 3, mas os problemas da concorrência não amedrontaram Sérgio Conceição.

Após anunciar na véspera “uma ou outra mudança”, o técnico portista foi muito mais ousado do que Roger Schmidt ou Rúben Amorim e, em Anadia, apenas três titulares em Leverkusen contra o Bayer mantiveram o lugar no “onze”: os dois centrais (Fábio Cardoso e David Carmo) e o capitão Otávio.

Mesmo mudando quase tudo, frente a um Anadia que fez apenas duas alterações em relação à última partida frente ao Canelas - saíram José Costa e Zé Gata; entraram Manuel Gama e Sele Davou -, o FC Porto precisou de apenas 11 minutos para sentenciar a eliminatório.

Com Otávio e Veron nas alas, e Danny Loaden no apoio directo a Toni Martinez, os “dragões” precisaram de apenas uma oportunidade para enviarem o Anadia ao tapete pela primeira vez: aos 6’, Rodrigo Conceição lançou Toni Martínez no flanco direito, o espanhol cruzou com conta, peso e medida, e, na zona do ponta-de-lança, Loaden inaugurou o marcador de cabeça.

Positivo/Negativo Positivo Otávio Numa noite de poupanças nos “dragões”, o internacional português foi um dos poucos habituais titulares que Sérgio Conceição não prescindiu e, mesmo perante as facilidades encontradas, Otávio não baixou o nível. Negativo Anadia Ao contrário de outras equipas da Liga 3 – Varzim, Caldas, Felgueiras, V. Setúbal, Oliveira do Hospital e Lank Vilaverdense -, que surpreenderam ou assustaram clubes da I Liga, o Anadia não conseguiu causar qualquer problema do FC Porto, revelando-se muito permeável defensivamente.

Apenas dois minutos depois, Toni Martínez esteve perto do segundo, mas, com toda a naturalidade, o 0-2 surgiu quase de seguida. Na sequência de um mau alívio da defesa da casa, a bola foi parar aos pés de Otávio, que, com qualidade, ofereceu a Veron o primeiro golo do ex-Palmeiras com a camisola portista. Com apenas 11 minutos, o Anadia estava encostado às cordas e o KO do clube da Liga 3 tornava-se uma inevitabilidade.

Sem que a equipa da região da Bairrada conseguisse criar qualquer tipo de problema a Cláudio Ramos, o FC Porto manteve o controlo total do jogo e, após algumas ameaças, voltou a dilatar a vantagem, com um golo do avançado que faltava: aos 31’, numa jogada que começou no guarda-redes portista, a bola passou por Otávio e Veron, mas o último toque foi de Toni Martínez, que só teve de encostar.

Com a qualificação para a ronda seguinte no bolso, Sérgio Conceição trocou Rodrigo Conceição, que terminou a primeira parte com queixas físicas, por Manafá, que não jogava há dez meses, mas, sem precisar de grandes doses de esforço, o FC Porto chegou à goleada, com mais uma estreia a marcar pelos “dragões”: Fábio Cardoso fez o 4-0, aos 50’.

Já a pensar no clássico da próxima jornada frente ao Benfica, Conceição trocou pouco depois Loaden e Otávio pelos jovens Gonçalo Borges e Bernardo Folha, e, perante o relaxamento dos portistas, o Anadia começou a ter oportunidades de se mostrar ofensivamente. Primeiro, com dois remates de Diogo Silva que foram travados pelo poste e por Cláudio Ramos. Um par de minutos depois, foi Fausto Lourenço que colocou à prova a qualidade do guarda-redes do FC Porto.

O atrevimento do Anadia foi, no entanto, de curta duração. De imediato, os portistas voltaram a assumir o controlo, gerindo, num ritmo muito lento, o jogo, o que não impediu Toni Martínez e Bruno Costa, já perto do final, fazerem o 6-0 final.