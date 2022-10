Erro de Cancelo, golo de Salah e Liverpool impõe primeira derrota ao Man. City

Os “ citizens ” não perdiam desde o mês de Fevereiro. O jogador egípcio dos “ reds ” foi o autor do único golo do jogo.

O Liverpool venceu o Manchester City, neste domingo, por 1-0, com Mohamed Salah a aproveitar uma má abordagem de João Cancelo (76’) a um lançamento longo do guarda-redes Alisson. Foi o regresso às vitórias da equipa de Jurgen Klopp depois de três jornadas consecutivas sem vencer na Premier League.

Em Anfield, com Diogo Jota a titular nos “reds”, e João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva nos “citizens” o segundo tempo desatou uma partida que teve uns primeiros 45 minutos equilibrados mas menos espectaculares.

Assim, as “hostilidades” começaram com um golo anulado pelo VAR dos bicampeões ingleses, logo depois de Salah ter falhado, isolado, perante Ederson. Mas o remate de Phil Foden foi invalidado por uma falta de Erling Haaland sobre Fabinho no início do lance.

Inatacável foi a jogada que valeu o golo do Liverpool e sentenciou a partida. Um lançamento longo do guarda-redes Alisson foi a assistência perfeita para Salah. O egípcio aproveitou uma má abordagem ao lance de João Cancelo, rodou sobre o português e, isolado perante Ederson marcou.

Foi o terceiro golo da época para Salah na Premier League e o primeiro em Anfield e significou também a primeira derrota do Manchester City na edição deste ano da Liga inglesa. Aliás, a equipa de Pep Guardiola não perdia no campeonato inglês desde Fevereiro e não era derrotado fora de casa desde Agosto do ano passado, em ambos os casos frente ao Tottenham, emblema com quem partilha a segunda posição na tabela, fruto do triunfo deste sábado sobre o Everton.

Em primeiro segue o Arsenal, agora com quatro pontos de vantagem sobre o duo perseguidor, graças ao triunfo pela margem mínima sobre o Leeds.

Um golo solitário de Saka resolveu a partida (34'). Foi um jogo tumultuoso já que foi interrompido aos 10’, com o árbitro a mandar as duas equipas recolherem aos balneários por causa de uma falha no sistema de comunicação entre os árbitros e o VAR. Depois o Leeds viu um golo ser-lhe anulado devido a uma falta de Bamford na jogada, com o jogador a voltar a ser protagonista pelos piores motivos um pouco mais tarde ao falhar uma grande penalidade.