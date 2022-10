Palcos da semana

Lisboa ao ritmo do mundo no Womex, Amadora num festival aos quadradinhos, o Porto entre tragédias teatrais e cinema de memórias, e Mirror People de Hearbeats Etc. na estrada.

De ouvidos postos no mundo

No ano passado, o Porto fez as honras da primeira edição lusa do Womex. Agora, é a vez de Lisboa se pôr à escuta da maior de todas as concentrações de músicas do mundo. Cerca de 300 artistas de 55 países vêm dar mais de 60 concertos, a começar pela comitiva portuguesa que inaugura o festival: Beatriz Felício, Club Makumba, Expresso Transatlântico e Júlio Resende.

Partilham o cartaz desta 28.ª edição com outros como Afrotronix, Bia Ferreira, Brenda Navarrete, La Mambanegra ou Tito Paris. A festa segue com conferências, prémios, cinema e encontros de agentes culturais.

LISBOA Vários locais

De 19 a 23 de Outubro

Passe de 30€ a 35€

De traço (e teia) até França

Entre Portugal e França se desenha a 33.ª edição do Amadora BD. O maior festival de banda desenhada do país regressa com área aumentada, uma novidade para os gamers (uma zona de videojogos, clássicos de arcada, cosplay, etc.) e um total de 13 exposições. Nestas, sobressai um jovem super-herói que está a celebrar 60 anos: o Homem-Aranha.

Destacam-se ainda as mostras preenchidas por 4 Quartos (e são nossos!), histórias sobre a condição feminina contadas por Joana Mosi, Patrícia Guimarães, Elléa Bird e Blanche Sabba; Os Portugueses de Olivier Afonso & Chico, um olhar sobre imigrantes lusos a partir de França; a série Armazém Central, de Régis Loisel e Jean-Louis Tripp; e a Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cavia, que venceu o prémio de melhor obra no ano passado.

Todos estes autores marcam presença no festival. Lançamentos, sessões de autógrafos, apresentações e palestras são outros traços do programa.

AMADORA Ski Skate Park, Galeria Municipal Artur Bual e Bedeteca

De 20 a 30 de Outubro

Segunda a quinta, das 10h às 19h; sexta a domingo, das 10h às 20h

Bilhetes a 3€/dia (passe a 10€)

Oresteia por novos ventos

Depois de ter acolhido uma “crioulização” da Castro e uma versão luso-catalã d’O Ensaio Sobre a Cegueira, o São João dá continuidade à rota de internacionalização com uma peça que puxa para a actualidade uma tragédia grega, a meias com o Teatro Nacional de Bordéus. Para Que os Ventos se Levantem: Uma Oresteia chega ao Porto, depois da estreia absoluta na cidade francesa, como “uma aventura teatral que interroga os alicerces do ideário democrático”, adianta a folha de sala.

É uma reescrita da obra maior de Ésquilo, a trilogia Oresteia, feita pelo dramaturgo franco-iraniano Gurshad Shaheman. Aqui, “Tróia é o nome de guerra de todo o Médio Oriente, Agamémnon e Orestes são emblemas do imperialismo e do populismo emergentes, e os coros, constituídos por feministas e ecologistas, resistem à barbárie”.

O elenco reúne uma dúzia de jovens actores dos dois países. Nuno Cardoso e Catherine Marnas, directores artísticos das instituições, assumem a encenação.

PORTO Teatro Nacional São João

De 20 de Outubro a 6 de Novembro

Quarta, quinta e sábado, às 19h; sexta, às 21h; domingo, às 16h

Bilhetes de 7,50€ a 16€

Mirror People, de coração

Rui Maia tem, pelo menos, três vidas sonoras: uma como DJ, em nome próprio; outra de rocker, nas teclas dos X-Wife; e outra enquanto Mirror People, criador de música alternativa para dançar. É nesta pista que o reencontramos, de Hearbeats Etc. na mão.

O novo álbum chegou aos escaparates no fim de Setembro, com batida aplicada a oito temas, incluindo Reckless, Drinks promise better (com Da Chick) e Do the boogie (com o duo Hard Ton). O disco foi gerado entre “comboios, quartos de hotel ou estúdios caseiros”, revela a nota de imprensa, e está pronto a tomar o pulso aos palcos.

LISBOA MusicBox

Dia 20 de Outubro, às 21h30 PORTO Ferro Bar

Dia 11 de Novembro, às 20h VILA NOVA DE FAMALICÃO Casa das Artes

Dia 12 de Novembro, às 23h LEIRIA Stereogun

Dia 18 de Novembro, às 22h BRAGA RUM By Mavy

Dia 26 de Novembro, às 22h Bilhetes de 3€ a 8€

Memórias e Heróis do Mar

Focado “nas paisagens familiares e no cruzamento entre a intimidade e o olhar etnográfico” e apostado em “enaltecer os desafios do cinema na sua dupla faceta testemunhal e artística”, o Family Film Project - Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia prepara-se para a 11.ª edição.

O cartaz alinha um total de 21 obras de 15 países – isto na secção competitiva, que é orientada pelos eixos temáticos Vidas e Lugares (em tom quase voyeurístico), Memória e Arquivo (testemunhos e found footage) e Ficção e Animação.

À margem do concurso, promove um tributo à realizadora e antropóloga Catarina Alves Costa, uma mostra de cinema experimental, conversas, performances, masterclasses, uma oficina e o cineconcerto Heróis do Mar a fazer renascer o filme sobre a pesca de bacalhau que Fernando Garcia realizou em 1949.