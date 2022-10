A fotografia de Margaret Watkins deixou de ser uma sombra

É muito provável que o trabalho Margaret Watkins possa beneficiar da onda gigante criada à volta da outrora invisível e agora famosa e sobre-exposta Vivian Maier, um nome que nos últimos 15 anos saltou do nada para o cânone da imagem fotográfica. A narrativa da fotógrafa-genial-perturbada-esquecida-injustiçada provou a sua valia quando se descobriram as primeiras pontas do icebergue Maier. Tudo começou como um burburinho, em 2007, tendo continuado, logo depois, por salas e museus de todo o mundo como um estardalhaço. No meio da confusão (dos documentários, dos livros, das polémicas legais, das disputas, dos acordos secretos sobre direitos de autor…), é comum haver esquecimentos tão trágicos quanto irónicos: em primeiro ligar a própria fotografia; depois, o contexto da sua produção, o lugar que ocupou, o lugar que ocupa ou a força autoral.