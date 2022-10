Frente Comum convoca greve geral da Administração Pública para 18 de Novembro

A Frente Comum diz que proposta do Governo de aumentos salariais de 3,6%, “quando a inflação prevista se cifra agora nos 7,8% para este ano, é “uma proposta de empobrecimento”.

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública decidiu convocar uma greve geral para dia 18 de Novembro, uma semana antes da votação final do Orçamento do Estado para 2023, anunciou este sábado o coordenador, Sebastião Santana.

A cimeira da Frente Comum decidiu realizar um plenário nacional de sindicatos frente à Assembleia da República, no dia 27 de Outubro, pelas 11h00, dia da votação na generalidade do Orçamento do Estado, e marcar uma greve nacional dos trabalhadores da Administração Pública para o dia 18 de Novembro, declarou, em conferência de imprensa.

A Frente Comum diz que a proposta do Governo de aumentos salariais de 3,6%, “quando a inflação prevista se cifra agora nos 7,8% para este ano, e para o próximo ano não vai estar a zero”, é “uma proposta de empobrecimento” que os trabalhadores não podem aceitar.

“Entendemos que o Governo tem tempo, espaço e meios orçamentais para dar resposta à necessidade de aumento de salários dos trabalhadores da Administração Pública. Parece é não ter vontade de o fazer”, afirmou ainda, em declarações posteriores à agência Lusa, Sebastião Santana.