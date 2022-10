O congresso de Xi

O Grande Salão do Povo em Pequim está a ser engalanado por um exército de funcionários de forma a poder acolher o XX Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC). O vermelho-vivo preenche o espaço, aprumam-se as mesas e cadeiras onde se irão sentar os quase 2300 delegados, maioritariamente homens, vestidos de fato escuro e gravata.