Relativização da gravidade de um crime

As declarações do Presidente da República sobre os casos de crime de pedofilia não foram ambíguas e passíveis de diferentes interpretações; foram claras e objectivas. As segundas declarações que Presidente fez para clarificar as interpretações alegadamente equívocas (sobre as primeiras) foram esfarrapadas e não corrigem o que antes foi (e é) inequívoco.

O crime em causa é grave, independentemente de serem 4, 40, 400 ou 4000 vítimas; o mal traumático é de obrigatório respeito e não suporta a mínima relativização que seja. Será que o Presidente conseguia repetir as suas palavras na cara de uma vítima? Imagine-se, por hipótese, uma família com 5 filhos, em que um deles tivesse sido vítima de pedofilia e o pai dizia para sua mulher e para os seus filhos (incluindo o que tivesse sido a vítima): “Não se preocupem, isto foi pouca coisa, há aí uma família com 10 filhos onde houve o dobro de vítimas”. Se as declarações que nós ouvimos fossem proferidas por um ministro ou primeiro-ministro, presumo que ninguém se calaria até que houvesse uma demissão (mas é sabido que no nosso regime um Presidente da República não é demitido).

Devemos todos o maior respeito à figura hierárquica mais elevada do país, ao Presidente, mas também ele deverá igualmente o maior respeito a qualquer ser humano cidadão português, seja ele de que condição social for, e muito mais aos que lhes são usurpados Direitos Humanos. Um Presidente da República deverá ser o máximo garante da defesa dos Direitos Humanos; e o “máximo” colide com qualquer indicador de “relativismo”.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Coisas do politicamente correcto

O recente episódio nascido de declarações do Presidente da República acerca dos resultados provisórios da comissão que investiga os abusos sexuais de membros do clero oferece uma preciosa lição acerca de um fenómeno que, pelos vistos, não impressiona os mais liberais democratas - antes pelo contrário. Refiro-me ao “politicamente correcto” como instrumento de opressão, de insidiosa limitação da liberdade de expressão do pensamento. Da direita à esquerda, incluindo o partido do governo, todos adoptaram do episódio a interpretação que melhor servisse a imposição do politicamente correcto -- que nada tem que ver com o socialmente adequado nem com o factualmente exacto. Essa forma subtil de hipocrisia que se condensa no politicamente correcto - isto é, naquilo que todos devem dizer, mesmo que pensem coisa diferente -- teve agora um autêntico festival. Ninguém (a não ser algum mentecapto) tem a mínima dúvida acerca do que o Presidente disse e quis dizer, nem acerca do que ele pensa do terrível quadro de abusos que vai sendo exposto, centímetro a centímetro, pelas investigações em curso. Mas ele que, como comentador, tão preciosamente cinzelou as regras do pensamento correcto, acabou por ser vítima delas.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Ameaças nucleares

A invasão traiçoeira da Rússia à sua vizinha Ucrânia, está a ensinar-nos vários truques. Entre vários exemplos, do Kremlin, chega-nos dia não, dia sim a ameaça do seu inquilino em usar armamento nuclear com o intuito de atemorizar o mundo e com isso não fazer cedências e muito menos acabar com a guerra.

Por cá, a ameaça do inquilino de São Bento teve outros contornos. Que devido a esta inflação atípica, a fórmula socialista de Vieira da Silva teria de ser abandonada, caso contrário a sustentabilidade da Segurança Social teria os dias contados e daqui por treze anos não haveria reformas para ninguém.

Ora, segundo o Orçamento do Estado, foi fácil desmontar esta tramóia e o que é mais grave é que na altura da comunicação ao país do primeiro-ministro as contas já estavam mais que feitas, tratando-se assim de uma ameaça infundada apenas com o intuito de baixar o défice do Estado à custa das reformas, algumas dela miseráveis.

Assim sendo, alguém devia exigir a este Governo que reponha os cálculos aprovados por eles próprios, ou seja, tendo por base a taxa da inflação pois segundo os cálculos a sustentabilidade está de boa saúde até 2060.

Jorge Morais, Porto

Um breve apontamento

Carmo Afonso tem trazido a este jornal uma capacidade recorrente em atrair para a praça pública os leitores que não se revêem, de todo, na substância dos seus conteúdos. E, ontem, três das cinco cartas publicadas são a expressão disso mesmo, com um contraditório muito contundente, e não deixando espaço para a salvaguarda de uma dialéctica que se quer crítica e liberta de qualquer preconceito ideológico.

Concorde se ou não com Carmo Afonso, ela dá nota de um pensamento bem estruturado, critério este que muito tem influenciado a escolha das minhas leituras. Felicito-o por continuar a proporcionar me a leitura de um jornal diário cheio de novidade, tão ecléctico, e com uma qualidade de notícia e opinião muito peculiar.

João Ferreira, Sintra​