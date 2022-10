Netanyahu revela como convenceu Trump com slides e metáforas de golfe

A autobiografia do antigo primeiro-ministro israelita detalha os seus sucessos na política externa, mesmo a tempo da campanha eleitoral em Israel. E conta como “recrutou” Putin na sua desavença com Obama.

O antigo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu conta, numa autobiografia prestes a ser lançada nos EUA, como usou metáforas de golfe e slides para conseguir o apoio do então Presidente dos EUA, Donald Trump, contra os palestinianos, como tentou que o anterior presidente, Barack Obama, bombardeasse as instalações nucleares iranianas e ainda como “recrutou Putin” na sua desavença com Obama – Netanyahu e Obama protagonizaram um período tenso entre os dois aliados.

No livro Bibi: My Story, que já foi lançado em hebraico e será publicado em inglês nos EUA na terça-feira, Netanyahu detalha os seus sucessos, como a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano, a que Israel sempre se opôs, a mudança da embaixada americana para Jerusalém e a declaração dos EUA de que esta era a capital de Israel, e ainda a afirmação americana de que os Montes Golã, anexados em 1982, eram israelitas, conta o diário britânico The Guardian, que teve acesso a uma cópia.

Netanyahu conta ainda como soube que o então presidente dos EUA, Donald Trump, estava convencido de que Netanyahu não estava interessado num acordo de paz, e como teve de reverter essa impressão.

Conta que usou uma metáfora de golfe para explicar como era difícil um acordo (seria como “um hole-in-one através de um muro de tijolos”, descreveu Netanyahu), e como mostrou um vídeo do então presidente da Autoridade Palestinana, Mahmoud Abbas, a discursar em inglês dizendo que queria a paz, e outro em árabe a “pedir a destruição do Estado de Israel e glorificar terroristas”, conta o diário israelita Haaretz. Segundo Netanyahu, Trump ficou espantado. “Este é o mesmo tipo que conheci em Washington? Parecia um tipo tão doce e pacífico…”, diz o Guardian, citando o livro. No dia seguinte, Trump teve um encontro com Abbas em Belém, que não correu propriamente bem. “Naturalmente, Trump não gostou que o tomassem por parvo”, comenta Natanyahu.

O antigo primeiro-ministro israelita conta ainda como, sabendo da aversão de Trump a documentos escritos, que por aborrecimento não lia, usou slides e mapas de Israel e de Nova Iorque para dar ao então Presidente norte-americano a ideia, por exemplo, da distância de Telavive à linha de divisão entre Israel e a Cisjordânia que os palestinianos pretendem – mostrando a distância da Trump Tower à ponte George Washington, que é sensivelmente a mesma. Trump acabou por ter uma postura especialmente pró-israelita.

Outra figura da política internacional a que Netanyahu se refere várias vezes no livro como alguém próximo é Vladimir Putin, o que em si não é estranho, já que Putin veio várias vezes em auxílio de Netanyahu em eleições em que ele tentava ser reeleito, mediando com a Síria um acordo que permitiu localizar e levar para Israel o corpo de um militar desaparecido desde 1982, a seis dias das eleições em Abril de 2009, ou perdoando uma israelita presa na Rússia, permitindo o seu regresso a Israel em plena campanha eleitoral em Janeiro de 2020.

Os dois conheceram-se em 2001, quando Netanyahu tinha feito uma breve pausa na sua carreira política e Putin era Presidente há pouco tempo. Netanyahu ficou impressionado por Putin ter “reconstruído o exército russo para o que parecia ser uma força extraordinária” – uma avaliação, comenta o Haaretz, que não parece ter reavaliado à luz da invasão da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro, em que o Exército russo mostrou ter inúmeras falhas e dificuldades.

Esta revelação no livro levou a críticas a Netanyahu. No Twitter, Ksenia Svetlova, do instituto pró-paz Mitvin e ainda do think tank Atlantic Council, com sede em Washington, comenta a alegação de Netanyahu que diz ter “recrutado” Putin contra Obama, com quem a relação EUA-Israel atravessou momentos especialmente tensos: “Bibi criou um atalho atrás do nosso maior aliado e o seu Presidente eleito com uma nação que apoia o Irão, a Síria, o Hamas e o Hezbollah. A questão de quem recrutou quem mantém-se pouco clara”.

Quanto ao Irão, Netanyahu conta como pediu a Barack Obama que bombardeasse as centrais nucleares, algo que Obama recusou dizendo que os EUA já não agiam como “um gorila de toneladas” e que não queria ser visto como Golias a atacar David.

Também conta como tentou ganhar aprovação interna para que fosse Israel a levar a cabo o ataque, mas não conseguiu, por oposição das chefias militares, que alegavam que no melhor dos casos os ataques atrasariam uns anos os planos iranianos e no pior levariam a uma guerra.

Em Israel, Netanyahu já foi formalmente acusado de usar recursos do seu partido, o Likud, para promover o novo livro, segundo o diário Jerusalem Post. As sondagens para as eleições de 1 de Novembro não dão uma maioria clara a nenhum dos blocos, nem o de Netanyahu, em aliança com a direita nacionalista e religiosa, nem o de Yair Lapid, o actual primeiro-ministro (interino), com forças que se aliaram originalmente para triar Netanyahu do poder.