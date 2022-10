Tondela e Mafra são os tomba-gigantes da Taça de Portugal

O Tondela e o Mafra foram, para já, os dois “tomba-gigantes” da Taça de Portugal ao eliminarem, respectivamente Santa Clara e Marítimo. Os dois emblemas do escalão secundário afastaram neste sábado os dois clubes insulares da I Liga, com os madeirenses a caírem após prolongamento.

Rafael Barbosa, aos 38 minutos, e Rúben Fonseca, aos 90+1, marcaram os golos do finalista vencido da edição 2021/22 da Taça de Portugal e actual quinto classificado da II Liga, com 14 pontos, a oito do líder Moreirense.

Horas antes, o Mafra tinha primeiro obrigado o Marítimo a um prolongamento, depois do 2-2 no final do tempo regulamentar, resolvendo a partida nos 30 minutos adicionais, quando marcou mais dois golos.

O Marítimo adiantou-se no marcador por Diogo Mendes, aos 22 minutos, mas o Mafra empatou aos 43’, por Lucas Silva.

Na segunda parte, a equipa insular chegou a nova vantagem, com um golo de Xadas, aos 59’, mas a equipa da II Liga empatou aos 90'+4’, por Murilo, numa altura em que os madeirenses já actuavam com menos um por expulsão de Soñora, aos 90'+3’.

No prolongamento, o Mafra marcou por Pedro Lucas, aos 110’, e de novo Murilo, aos 115’, garantindo o apuramento para a fase seguinte da Taça de Portugal.