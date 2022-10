Mudanças fora de campo no Caldas e dentro de campo no Benfica

Recepção às “águias” motivou instalação de novo relvado no Campo da Mata, onde se espera enchente na 3.ª eliminatória da Taça.

Dentro de campo, o Caldas SC confia que os astros se alinhem para poder contrariar o poderio e o favoritismo do Benfica. Fora dele, porém, o actual segundo classificado da Série B da Liga 3 já está a ganhar: a recepção ao líder da Liga (20h45, RTP1), na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, levou à colocação de um novo relvado no Campo da Mata e a recepção a um “grande”, somando a bilheteira e os direitos de transmissão televisiva, garantirá uma receita relevante para a época.

Nas Caldas da Rainha, é esperada casa cheia. Os cerca de 13.000 lugares disponíveis no recinto deverão ter a procura habitual sempre que um dos candidatos à conquista do troféu entra em cena e os últimos dias obrigaram a um esforço extra nos preparativos. Dando seguimento às recomendações feitas pelas forças da autoridade, a direcção do Caldas SC procedeu às alterações necessárias para estar em condições de receber o Benfica.

“O futebol é isto. Vir uma equipa como o Benfica, e ainda mais com a qualidade que está a demonstrar, arrasta multidões”, assinalou José Vala, treinador de uma equipa que, na ronda anterior da Taça, afastou o Sp. Covilhã por claros 3-0. Esta, de resto, é uma oportunidade para o técnico, que trabalha no clube desde 2016, mostrar ao país do futebol o que pode fazer o Caldas SC.

É OFICIAL.

A festa da Taça de Portugal vai jogar-se no Campo da Mata. ???



Mais informações na nossa página de Facebook. pic.twitter.com/SI1HvSySeI — Caldas Sport Clube (@CaldasSC1916) October 12, 2022

Se, por um lado, este embate tão mediático é claramente uma oportunidade, por outro gerou dificuldades acrescidas durante a semana. Em função da instalação do relvado, o plantel foi forçado a treinar-se num campo sintético — e “às vezes em meio-campo” —, mas José Vala não quer que as vicissitudes da preparação entrem no terreno de jogo.

Mas o que pode, efectivamente, fazer o Caldas SC diante de um adversário que atravessa um dos melhores momentos da história recente e que ainda não perdeu nesta época? “Nestes jogos, há mais espaço nas costas do adversário e sabemos que a nossa grande arma terá de ser essa. Vamos tentar explorar o contra-ataque e que os astros estejam todos juntos em favor dos mais desfavorecidos”, sugeriu o técnico caldense.

Mesmo sem certezas em relação ao “onze” que o Benfica vai apresentar, o Caldas SC poderá, pelo menos, contar com algumas alterações no adversário. Roger Schmidt admitiu que o lateral André Almeida ou o central João Victor (“totalmente recuperado”) são opções a ter em conta e aproveitou o momento para manifestar confiança no plantel.

“Contra o Rio Ave, mudámos quatro ou cinco jogadores e jogámos bom futebol. Talvez mudemos também alguns jogadores amanhã [hoje] e, ainda assim, espero que joguemos a um bom nível”, reforçou o treinador alemão, mostrando ter feito o trabalho de casa no que toca à importância da Taça de Portugal para o universo das “águias”.

“Se virmos as estatísticas, é talvez o título mais difícil, porque nos últimos 25 anos o Benfica ganhou a Taça apenas três vezes. Isso significa que é muito difícil ganhar esta competição”, declarou, antes de assegurar que o encontro desta noite foi preparado “tal como o jogo com o PSG”. “Os meus jogadores são tudo o que precisam sobre o adversário”.