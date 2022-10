USF queixam-se de falhas informáticas. Há unidades que tiveram mais de 50 num ano

Todas as unidades de saúde familiar que responderam ao inquérito da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar disseram ter tido pelo menos uma falha que as impediu de ter acesso às aplicações informáticas. Presidente da associação salienta que “a criação de um gabinete dedicado às políticas dos cuidados de saúde primários tem de ser uma prioridade”.

Os sistemas informáticos continuam a ser uma dor de cabeça e as falhas aumentaram no último ano. Segundo o inquérito da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiares (USF-AN), a que o PÚBLICO teve acesso, todas as unidades que responderam registaram pelo menos uma falha informática no último ano e mais de 20% teve este problema mais de 50 vezes. O descontentamento dos profissionais “nunca esteve tão alto”, diz o presidente da associação, que salienta que “a criação de um gabinete dedicado às políticas dos cuidados de saúde primários tem de ser uma prioridade”.