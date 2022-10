Professores sugerem a Ministério criar grupo para discutir aceitação de variedades de português em exames

Associação de Professores de Português quer que outras associações façam parte de um grupo de trabalho no conselho científico do Instituto de Avaliação Educativa (Iave). Questão surge depois de professores e alunos relatarem que exame nacional de português penalizava quem usasse a variedade brasileira.

A Associação de Professores de Português (APP) propôs ao Instituto de Avaliação Educativa (Iave) criar um grupo de trabalho no seu conselho científico para discutir a aceitação das variedades linguísticas codificadas do português nos exames nacionais. Segundo o Ministério da Educação, o presidente do Iave manifestou “disponibilidade para discutir o assunto com a referida associação, o que acontecerá brevemente” - mas não especificou quando.