Bispo do Porto critica quem troca filhos por animais. Líder do PAN lembra “abusos contra menores”

O PAN criticou esta sexta-feira o bispo do Porto por considerar “típico das sociedades decadentes” a substituição dos laços entre pais e filhos pelo apego a animais, afirmando que os abusos a menores são do “mais abjecto que há”.

Numa publicação na sua página da rede social Twitter, na quinta-feira, o bispo do Porto escreveu que “todos os contactos e relacionamento criam especiais laços de amizade”, mas “os laços de sangue entre pais e filhos possuem uma tal força que nada os desfaz”.

“Nunca os substituamos pelo apego a um qualquer animal de estimação, típico das sociedades decadentes”, acrescentou Manuel Linda nesta publicação, na qual faz ligação para um texto publicado no site da Diocese do Porto.

Estas palavras levaram a líder do PAN a manifestar a sua indignação, através da mesma rede social, considerando que “a igreja também tem uma responsabilidade na construção de uma sociedade que respeite todos os seres vivos, pessoas e animais”.

A Igreja também tem uma responsabilidade na construção de uma sociedade que respeite todos os seres vivos, pessoas e animais. Os laços de amizade que unem o ser humano aos animais nada têm de decadente! Já os abusos contra menores tipificam o de mais abjeto que há em sociedade. https://t.co/2hPP3Ron43 — Inês de Sousa Real (@lnes_Sousa_Real) October 14, 2022

“Os laços de amizade que unem o ser humano aos animais nada têm de decadente! Já os abusos contra menores tipificam o de mais abjeto que há em sociedade”, defendeu Inês Sousa Real.

A deputada única do PAN refere que, na sua “educação católica” teve “a felicidade de encontrar” quem “transmitisse os vários exemplos de quem apregoava ao respeito por todas as criaturas vivas, a começar por S. Francisco de Assis!”.

“São inúmeras as citações de S. Francisco que apelavam à compaixão e respeito pelos animais, enquanto elementos da criação. Mas perante as palavras do Bispo do Porto, é mesmo pertinente recordar que ‘onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem ignorância'”, acrescenta Inês de Sousa Real.

Nessa mensagem publicada no site da Diocese do Porto, intitulada “laços”, conta-se a história de um pai que pediu ao bispo que rezasse pelo seu filho mais novo que estava doente e que, passado algum tempo, a família foi ter com Manuel Linda para “agradecer” porque a criança “se salvou”.

“Definiu-me mais o que é um pai do que toda uma enciclopédia sobre o tema”, refere neste texto, considerando que “é o mistério da paternidade, algo que a inteligência raciocinante não explica, mas o coração sente com uma intensidade só comparável à beleza que exprime”.

O bispo continua indicando que presenciou, no mesmo dia, “um homem e uma mulher, na casa dos trinta, empurrando, cada um deles, um carrinho onde não iam bebés, mas... cães” e “como se fosse pouco, à noitinha, mais outra cena: dois atletas em bicicleta, cada uma delas com atrelado” onde estavam “outros dois cães”.

Manuel Linda termina a mensagem referindo: “'Adorarão animais’, dizia o Cura d'Ars. Para desgraça de quem troca a humanidade pela animalidade.”

Nas últimas semanas, o bispo Manuel Linda tem estado envolto em polémicas com declarações que fez a propósito de casos de abuso sexual de crianças na igreja.