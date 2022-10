O paraíso do preço fixo

A Maria João e eu gostamos de brincar ao “Se eu fosse ditador”, emitindo leis irracionais e injustas cuja única vantagem é contribuir para um ligeiro acréscimo do nosso conforto pessoal. Eu, por exemplo, proibia quaisquer entradas ou saídas nas auto-estradas. Quem quisesse usar uma auto-estrada teria de apanhá-la no princípio ou no fim.