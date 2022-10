Regime de incompatibilidades...

O desconhecimento da lei não serve de argumento para ilibar a prática de qualquer violação da mesma. Dito de outra forma, todo o cidadão é obrigado a conhecer todas as leis e interpretá-las correctamente.

Neste caso concreto do regime de incompatibilidades em que nem o Presidente da República, nem a Assembleia da República, donde emanam essas leis, nem o Governo as conseguem interpretar, como o pode fazer o cidadão comum?

Deduzo que, a partir desta situação rocambolesca, poderemos invocá-la sempre que necessário, utilizando-a como jurisprudência, entrando numa nova era de República das bananas, fora da lei... caso já lá não estejamos há algum tempo.

Jorge Loureiro, Anadia

Paz sem derrota do invasor? (resposta a Carmo Afonso)

A propósito da colunista Carmo Afonso que, na última página do jornal PÚBLICO de 12 de Outubro de 2022, escreveu não desejar a derrota total de Putin, nem a vitória total dos ucranianos agredidos. Para quem não deseja a derrota total de Putin (da mesma forma que não deseja a vitória total dos ucranianos), lembro que também Salazar não queria a derrota (total) de Hitler na II Guerra Mundial. O ditador queria uma “paz sem vencedores, nem vencidos”.

No entanto, numa guerra de agressão e invasão como foi a da Alemanha nazi em diversos países europeus e dos EUA no Vietname, bem como o é a da Rússia de Putin na Ucrânia, não há alternativa à da guerra de defesa e de derrota do invasor. Só assim virá a paz, que todos (?) desejamos.

Felizmente a União Soviética e os aliados ocidentais (GB, EUA, França Livre, Canadá, entre outros) conseguiram derrotar totalmente a Alemanha nazi e os seus aliados do Eixo, e conquistou-se a paz na Europa. Uma paz com democracia na maior parte dos países, com a excepção, em 1945, da Espanha e Portugal.

O que seria de nós se isso não tivesse acontecido?

Irene Flunser Pimentel, Lisboa

Candidatos a Miss Universo vs. valentes

Carmo Afonso diz que os, como ela, defendem negociações para acabar com a guerra na Ucrânia têm sido ridicularizados com o título de candidatos a Miss Universo ("A escalada da guerra na Ucrânia e o discurso dos valentes"). Não sei com que direito ridiculariza, por seu lado, com o título de valentes, os que acham que não se deve falar com o ditador Putin.

A guerra é um grande drama humano, que ainda persiste devido ao nosso ADN de violência conjugado com o espírito ditatorial de alguns bandidos, que consideram ter o direito (e arranjam poder) para decidir sobre a vida ou morte dos outros.

Se para acabar com a guerra, a Ucrânia terá de dar “qualquer coisinha” do país ao ditador Putin (ou mesmo o país todo), como passará a ser o critério futuro no mundo? Qualquer ditador pode invadir um país vizinho, mais fraco, e tem de se lhe dar “qualquer coisinha” desse país para o restante ficar em paz?

Se agora houvesse um “vírus” em Espanha que fizesse surgir um ditador saudoso do tempo dos Filipes e viesse invadir Portugal, teríamos de lhe dar o Algarve para nós, mais a norte, continuarmos a viver em paz? Ou será que o ditador até queria o país todo? Era só decidir, seria bem-vindo!

Cândido Pinto Ricardo, Lisboa

Os limites da teoria pura

Na sua crónica de quarta-feira, Carmo Afonso defende negociações para a paz entre a Ucrânia (país invadido) e a Rússia (invasor). Creio serem poucos os que não desejam a paz para a Europa. Já serão talvez menos (a Rússia tem ainda bastantes apoiantes) os que ficam horrorizados com a destruição de cidades, prédios e infra-estruturas, as mortes e os crimes a que se assiste todos os dias.

Registo, porém, que, entre nós, não há quem diga, em concreto, quais devem, ou podem ser os conteúdos dessas negociações. Daí a necessidade de se passar da ‘teoria pura’ para a prática, que é o reino da política: quais seriam, exactamente, na ideia de Carmo Afonso (ou, por exemplo, do PCP), as propostas que a Ucrânia deveria levar para essas negociações? Ao que é que a Ucrânia deveria renunciar para obter a paz? Aos territórios ilegalmente ocupados? A ter Forças Armadas operacionais? Era importante saber, para clarificação.

Teresa Seruya, Lisboa

Pior a emenda que o soneto

Afinal, a TAP travou a fundo e já não vai comprar BMW para administradores executivos e directores de topo. No entanto, uma enorme dúvida desponta no céu azul português. Se a TAP ia poupar uma pipa de massa com a troca de carros, porque suspendeu a transacção? E ao suspender a compra não terá de indemnizar a empresa vendedora? Como se costuma dizer isto é areia de mais para a minha camioneta. O chefe do Governo deve explicações aos contribuintes portugueses.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim