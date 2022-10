Gabalis desocupa casas no Lumiar e moradores dizem que três mulheres e sete crianças ficam na rua

Empresa pública diz que se tratavam de três fogos com “ocupações ilegais e abusivas, verificadas durante a pandemia e levadas a cabo através de arrombamento das portas bloqueadoras e destruição dos respectivos alarmes”.

A Gebalis, empresa pública que gere o património da Câmara Municipal de Lisboa (CML), levou a cabo a desocupação de três habitações na Rua Maria Alice, no Lumiar, o que, segundo os moradores, deixou na rua três mulheres e sete crianças menores. Os residentes do bairro dizem que as desocupações foram feitas “à bruta” pela PSP e “sem darem uma alternativa” habitacional aos envolvidos. A Gebalis diz que os fogos estavam “ilegal e abusivamente ocupados” e que dois deles estavam já atribuídos legalmente a duas outras famílias.