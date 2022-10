E a nova Barbie é... Tina Turner

A boneca, parte da nova coleção Barbie Signature Music Series, celebra o look da cantora no videoclip do êxito What’s love got to do with it .

A empresa de brinquedos Mattel lançou, nesta quinta-feira, uma Barbie representativa da ícone pop Tina Turner, inspirada pelo look da cantora no videoclip do seu êxito What's love got to do with it, lançado em 1984.

A boneca, parte da colecção Barbie Signature Music Series, apresenta-se com um vestido curto preto, um casaco de ganga e o penteado icónico da cantora, que renunciou, em 2013, à nacionalidade norte-americana e adoptou a cidadania suíça, onde vive com o marido, o produtor Erwin Bach, desde 1995.

“Sinto-me honrada por ter a minha Barbie a integrar o grupo de mulheres pioneiras já representadas e a dar a conhecer a mais crianças a minha jornada até aqui”, afirmou Tina Turner, de 82 anos, numa declaração citada pela Reuters.

A vencedora de oito prémios Grammy teve um enorme sucesso no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século passado em conjunto com o seu ex-marido Ike Turner. No entanto, em 1978, o casal divorciou-se depois de um casamento tumultuoso e abusivo.

Em 2009, reformou-se dos palcos após o fim sua última tour, tendo passado por Portugal, pela última vez em 1996, no Estádio do Restelo, em Lisboa. Dez anos depois, em Novembro de 2019, a cantora assistiu à abertura na Broadway, em Nova Iorque, do The Tina Turner Musical, que narra a sua vida e carreira musical, que atravessou cinco décadas.

Em Outubro do ano passado, Tina Turner vendeu todo o catálogo musical ao conglomerado alemão BMG, que agora gere os direitos sobre as canções e gravações da artista.

A nova boneca está disponível por encomenda no site da Mattel Creations.