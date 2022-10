Uma jovem quase cega pilotou um avião e atravessou parte dos EUA

Kaiya Armstrong, 22 anos, fez uma viagem de cinco dias, do Novo México ao Kentucky. Esta quinta-feira assinala-se o Dia Mundial da Visão.

O Cessna desceu de um céu coberto de nuvens e pousou suavemente na pista do aeroporto de College Park na noite desta quarta-feira. Um pequeno grupo de pessoas estava num silêncio completo enquanto o pequeno avião parava. Quando a hélice dianteira parou de girar, a piloto Kaiya Armstrong saiu vitoriosa do cockpit de dois lugares e desdobrou uma longa bengala branca e vermelha — a mesma que há anos a ajuda a navegar por um mundo cujos seus olhos não permitem ver mais do que apenas alguns centímetros.