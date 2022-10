Proprietários querem isenção de IRS para rendimentos equivalentes ao mínimo de existência

A Associação Lisbonense de Proprietários enviou ao Governo um documento com 17 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023.

Os proprietários querem uma isenção integral de IRS sobre os rendimentos prediais mais baixos, que correspondam ao actual mínimo de existência, bem como sobre as chamadas rendas antigas, que têm permanecido congeladas nas últimas décadas. Estas são duas das propostas que constam de um documento enviado pela Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) ao Governo e aos partidos com assento parlamentar, onde, entre outras medidas, é ainda reivindicada uma redução em 30% do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os imóveis colocados no mercado de arrendamento.

Num documento com 17 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023, a ALP argumenta que procura “promover uma maior justiça fiscal na tributação sobre os rendimentos”, bem como a garantir uma “efectiva neutralidade fiscal”, na sequência do limite de 2% imposto pelo Governo à actualização das rendas no próximo ano.

“A ALP acredita firmemente que a reversão da crise da habitação passa, inquestionavelmente, pela reposição da confiança dos proprietários no Estado de Direito e nas instituições democráticas, sendo, por isso, necessário inverter a estratégia política e fiscal até agora seguida”, pode ler-se no documento.

No pacote agora apresentado, a associação propõe, sobretudo, medidas de natureza fiscal, a começar pela tributação dos rendimentos prediais. Desde logo, propõe-se a criação de um “rendimento mínimo de existência”, equivalente ao que existe para os rendimentos provenientes do trabalho e de pensões.

Assim, a ALP propõe uma isenção de IRS sobre os rendimentos obtidos por via de rendas para os proprietários que obtenham rendimentos prediais até 9870 euros por ano (o actual mínimo de existência), independentemente de estes proprietários auferirem, ou não, outros rendimentos para além dos prediais. Isto porque, no entender da ALP, o mínimo de existência deve “ser universal”. Assim, até esse patamar, devem poder ser acumulados vários tipos de rendimentos, sem que haja tributação.

De acordo com os dados oficiais da Autoridade Tributária, recolhidos pela ALP, os rendimentos prediais médios por agregado fixaram-se em 4656 euros anuais em 2019. Já os rendimentos prediais médios dos proprietários que têm estes como única fonte de rendimento fixaram-se em 6569 euros no mesmo ano.

Para além destes casos, a associação defende uma isenção de IRS sobre os rendimentos prediais dos proprietários com contratos de arrendamento anteriores a 1990, ou seja, com rendas que têm permanecido congeladas e que, portanto, são consideradas demasiado baixas.

“Os proprietários com contratos de arrendamento celebrados em data anterior a 1990 estão votados ao esquecimento pelos sucessivos governos e, no universo da ALP, representam um quinto do mercado”, aponta o documento.

Ainda do lado fiscal, são propostas medidas como a redução do IMI em 30% para todos os imóveis que sejam colocados no mercado de arrendamento, a implementação de uma taxa única de IMI de 0,2% em todos os municípios (actualmente, esta taxa varia entre 0,3% e 0,45%), e o prolongamento da “neutralidade fiscal” anunciada para 2023, para compensar os proprietários pelo travão ao aumento automático das rendas.

No próximo ano, recorde-se, a actualização automática das rendas ficará limitada a um aumento de 2%, um travão pelo qual os proprietários serão compensados por via fiscal.

A compensação, que irá corresponder à diferença entre aquele que seria o aumento automático das rendas sem travão (5,43%, de acordo com os dados da inflação relativos a Agosto) e o limite que foi imposto, vai ter um custo de 45 milhões de euros, de acordo com o que está inscrito no Orçamento do Estado para 2023. Contudo, criticam os proprietários, esta compensação só terá efeito no próximo ano, quando deveria ser prolongada, uma vez que as actualizações de rendas nos anos seguintes vão ter como base um valor mais baixo do que teriam se não tivesse sido imposto este travão.

A associação propõe, ainda, medidas para dar resposta à crise habitacional vivida em Portugal, como a inclusão das associações de inquilinos e proprietários no Conselho Económico e Social (CES).