Estado angolano encaixa 70 milhões com saída de empresas da CGD e Mota-Engil

A maior fatia, no valor de 47,4 milhões de euros, corresponde à privatização dos 25% que eram detidos pela Sonangol no Banco Caixa Geral Angola, instituição controlada pela Caixa Geral de Depósitos.

O Estado angolano encaixou 70,9 milhões de euros com a venda das participações que detinha, por via da petrolífera Sonangol, na Mota-Engil Angola e no Banco Caixa Geral Angola (BCGA), controlado pela Caixa Geral de Depósitos.