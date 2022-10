Sexta na TV: o desafio de Gaudí, falcões mimados e Kopke mergulhado em Experiências.pt

CINEMA

Music

Cinemundo, 20h40

Após a morte da avó, Zu torna-se a tutora legal de Music, a sua meia-irmã. Music é uma adolescente especial: diagnosticada com autismo, vive num mundo criado na sua cabeça, que a avó encheu de felicidade mas onde é difícil alguém entrar. Zu, até aí uma rapariga inconsequente, assume a responsabilidade e empenha-se em mudar de vida. Não tardará a perceber que tem muito mais a aprender do que a ensinar.

Com Kate Hudson, Leslie Odom Jr e Maddie Ziegler nos papéis principais, um drama musical que marca a estreia da cantora Sia na realização.

Marry Me - Fica Comigo

TVCine Top, 21h30

Kat Valdez e Bastian, dois astros da música pop, são o casal do momento. Após o sucesso de Marry me, a sua mais recente canção enquanto dupla, vão dar um grande concerto onde será também celebrado – em directo, para uma plateia de 20 milhões de fãs – o seu casamento. Cinco minutos antes do grande momento, ela descobre que andou a ser traída.

Determinada a não dar parte fraca, toma uma decisão inesperada e diz “sim” a um desconhecido que segura um cartaz a dizer “casa comigo”. Charlie Gilbert, o professor de matemática que inadvertidamente fez a proposta e que ali estava como acompanhante da filha, vê-se arrastado para uma situação, no mínimo, insólita. É o início de uma inesperada história de amor.

Kat Coiro realiza esta comédia romântica inspirada na banda desenhada homónima de Bobby Crosby. Jennifer Lopez, Owen Wilson, John Bradley, Maluma e Chloe Coleman assumem as personagens.

O Dia Mais Feliz na Vida de Olli Mäki

RTP2, 23h06

Ano de 1962. Olli Mäki está prestes a enfrentar o norte-americano Davey Moore, campeão mundial na categoria peso-pluma. A vitória pode mudar a sua vida e torná-lo uma estrela do boxe profissional. Sente-se fisicamente preparado, mas algo está a causar desconcentração: Raija, a rapariga que acabou de conhecer e por quem se apaixonou.

Estreado em Cannes, onde recebeu o prémio Un Certain Regard, um filme biográfico com realização de Juho Kuosmanen. Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff e Joonas Saartamo compõem o elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Sagrada Família: O Desafio de Gaudí

RTP2, 20h37

Estreia de um documentário, assinado por Marc Jampolsky, sobre a “eternamente” inacabada obra-prima de Gaudí que é a Sagrada Família, ícone de Barcelona. Através de tecnologia 3D, projecta o que poderá ser o monumento quando concluído, ao mesmo tempo que recorda os propósitos do seu criador.

A primeira pedra foi lançada em 1882 e a construção foi continuando – e sofrendo interrupções – em várias fases. Nos últimos anos, a fundação que gere o monumento chegou a dar como certa a conclusão das obras em 2026, mas corrigiu a data para 2032, justificando o atraso com a pandemia.

Inigualável enquanto interpretação moderna do gótico, a basílica é exemplar do génio e da excentricidade do arquitecto catalão, que lhe devotou grande parte da sua vida e que ali se encontra sepultado.

Experiências.pt

Casa e Cozinha, 21h30

Estreia. “Portugal é um país que é uma barbaridade de bonito e de incrível”. As palavras são de João Kopke, “surfista, músico, contador de histórias e autointitulado nómada de sensações” que tem a função de guia e anfitrião do novo programa.

Em 19 episódios, debitados semanalmente, Kopke viaja pelo país fora, do Alto Minho a Vila do Bispo, passando por Moura, Pinhel, Tomar ou as ilhas, numa jornada que envolve sempre o contacto com as gentes, os saberes e os sabores locais, com desafios pelo meio.

O primeiro destino é Arouca. Pela frente tem a grande ponte pedonal suspensa sobre o rio Paiva, um restaurante com um viveiro de trutas, o órgão de tubos do mosteiro e a fábrica das doces “pedras parideiras” conventuais, assim baptizadas por se assemelharem ao fenómeno geológico (único no mundo) que pode ser observado na serra da Freita.

The Challenge - O Voo do Falcão

TVCine Edition, 22h

Yuri Ancarani estreia-se na longa-metragem com um olhar, construído ao longo de três anos, sobre o “luxo das arábias” que é a vida dos xeques do petróleo no Qatar. Foca-se, em particular, numa tradição ancestral tornada excentricidade destes novos ricos: a falcoaria. Nas suas mãos, os falcões são mimados ao ponto de receberem manicuras e serem transportados em aviões.