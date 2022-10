Morreu Robbie Coltrane, o Hagrid de Harry Potter

O actriz escocês Robbie Coltrane, conhecido pelo público pelos papéis de Hagrid nos filmes de Harry Potter e de Valentin Dmitrovich Zukovsky na saga 007, morreu aos 72 anos.

A informação foi confirmada pela agente, que relembra o papel de Robbie Coltrane no universo mágico de Harry Potter​.

“Robbie será provavelmente recordado durante décadas como Hagrid... Um papel que trouxe alegria tanto a crianças como a adultos, provocando um fluxo de cartas de fãs todas as semanas durante 20 anos”, referiu Belinda Wright, descrevendo-o como “um actor maravilhoso” e “inteligente”, refere a Sky News.

A carreira do escocês, nascido em Rutherglen, nos subúrbios de Glasgow, começou depois de trocar a pintura por interpretação na Glasgow School of Art. O seu nome de família, McMillan, foi substituído durante os seus tempos em trupes de teatro e de espectáculos de standup pelo pseudónimo Coltrane, em homenagem ao músico de jazz John Coltrane.

Depois de várias pequenas aparições em séries como Flash Gordon o Blackadder, começou a destacar-se no programa de comédia Alfresco, em meados dos anos 80, que contava no elenco com outros nomes fortes das décadas seguintes como Hugh Laurie, Emma Thompson e Stephen Fry.

A trajectória crescente continuou em 1987 na mini-série da BBC Tutti Frutti, que lhe valeu a primeira nomeação nos prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA).

O salto definitivo para o reconhecimento no Reino Unido aconteceu em 1993 com a série Cracker, em que representou Edward “Fitz” Fitzgerald, um psicólogo criminal que trabalhava com a Polícia de Manchester para resolver crimes. O papel valeu-lhe o BAFTA de melhor actor em três anos consecutivos, de 1994 a 1996, sendo descrito pelo jornal britânico Guardian como “uma construção inovadora” de um clássico anti-héroi: Fitz era um génio na sua profissão, mas problemático na vida pessoal, com vícios de álcool e jogo.

No palco internacional, o primeiro papel de grande relevo foi o de Valentin Dmitrovich Zukovsky, um líder da máfia russa, antigo agente do KGB e aliado de James Bond em dois filmes de 007: Golden Eye (1995) e O Mundo Não Chega (1999).

Na viragem do século XXI, a partir de 2001, surge no grande ecrã em Harry Potter como Rubeus Hagrid, um meio-humano, meio-gigante que trabalha em Hogwarts e desenvolve uma relação muito próxima com Harry, Hermione e Ron. A sua personagem tornou-se uma das mais acarinhadas pelo público, valendo-lhe uma enorme legião de fãs, tal como aconteceu com os elementos principais do elenco da saga.

Em 2006, foi agraciado pela rainha Isabel II com a Excelentíssima Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II, pelos seus serviços na área da representação.