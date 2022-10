Fecho de urgências obstétricas. Autarcas “ameaçados” pedem reunião de urgência a Governo

O presidente da Câmara da Guarda anunciou esta quinta-feira que pediu uma “reunião urgente” ao ministro da Saúde para se debater o futuro das urgências obstétricas depois de ter sido divulgado nos últimos dias que podem fechar quatro a seis no país.

“Para que não restem dúvidas, nós acabámos de pedir uma reunião de urgência ao senhor ministro da Saúde, para que, de uma vez por todas, esta situação fique clarificada”, disse o presidente da autarquia da Guarda, Sérgio Costa, numa conferência de imprensa, na qual esteve acompanhado pelo presidente da Assembleia Municipal, José Relva.

O responsável, que teve conhecimento da eventual possibilidade de a Urgência Obstétrica do Hospital Sousa Martins da Guarda encerrar, através de alguns órgãos de informação que referem um estudo do Governo, disse que a população da Guarda e do distrito “não pode viver em constante sobressalto, à custa de uns quaisquer teóricos deste país, que andam a fazer estudos sem unicamente, ou simplesmente, falarem com um autarca da região”.

“Querem lá ver que agora era à custa do fecho destes serviços na Guarda que se resolveriam os problemas da Saúde no nosso país?”, questionou.

Segundo o Expresso ‘online’ de terça-feira, o grupo de peritos encarregue de propor uma solução para as urgências de obstetrícia e blocos de partos nos hospitais do SNS propôs ao Governo o fecho do atendimento SOS em dois hospitais da Grande Lisboa e dois na área geográfica da administração regional de saúde do Centro: as urgências obstétricas de Vila Franca de Xira, Barreiro, Covilhã e Castelo Branco.

O presidente da Câmara de Castelo Branco considerou, por seu lado, “completamente descabida” a possibilidade do encerramento da urgência da maternidade do Hospital Amato Lusitano (HAL) e estranhou que se faça essa proposta sem ouvir os interlocutores locais.

“Em primeiro lugar, acho estranho que um grupo de peritos faça uma proposta, que seja uma proposta nacional e que eventualmente sinalize [a maternidade de] Castelo Branco como possível para fecho, sem falar com o presidente da Câmara Municipal e sem falar com os outros atores locais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, afirmou à agência Lusa Leopoldo Rodrigues (PS).

“No que diz respeito à Câmara de Castelo Branco, enquanto presidente, não houve nenhum contacto. Penso que o presidente do Conselho de Administração do HAL também não terá tido, o que estranho, para se avançar para uma proposta dessas sem ouvir aqueles que são os responsáveis pelo território”, salientou.

Na TSF, esta manhã, também o autarca do Barreiro se mostrou desagradado com o eventual encerramento da maternidade no seu território e assegura igualmente que nem ele nem o centro hospitalar foram ouvidos. Frederico Rosa avisa que não vai aceitar de ânimo leve o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia e adiante que os autarcas da região já pediram uma reunião ao ministro da Saúde. Sublinha, no entanto, que não acredita que haja “esta falta de bom senso” na decisão do encerramento que considera “redutora”.

​Esta quarta-feira, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que o Governo está a estudar ainda várias hipóteses e que qualquer decisão não será tomada sem “ouvir hospitais e municípios”.