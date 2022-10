Gabinetes da Europol e Interpol: PS clarifica lei mas oposição mantém dúvidas

O PS quer clarificar a proposta do Governo sobre os gabinetes da Europol e Interpol, deixando explícito que a chefia será da Polícia Judiciária (PJ), mas isso não sossega os partidos da oposição nem os sindicatos representativos do sector. É que os gabinetes das organizações mantêm-se na dependência do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), que, por sua vez, depende directamente do primeiro-ministro.