Singapura condena, pela primeira vez, um criador de conteúdo do Only Fans a pena de prisão

Em Singapura, é ilegal produzir conteúdo pornográfico e Titus Low desafiou essa ordem. Resultado: multa de dois mil euros por criar conteúdo para o Only Fans; três semanas de prisão por lá voltar depois de a polícia o ter banido da plataforma.

Um criador de conteúdos do Only Fans de Singapura foi condenado a uma pena de três semanas de prisão por aceder ao seu canal; e ao pagamento de uma multa de cerca de dois mil euros por distribuição de conteúdos pornográficos.

Titus Low, de 22 anos, foi detido pela primeira vez em Dezembro do ano passado, depois de uma pessoa ter feito queixa, três meses antes, por ter encontrado um vídeo de Low no telefone da sobrinha de 12 anos.

No seguimento da queixa, foi-lhe confiscado o telemóvel, o iPad e os dados de acesso à conta foram alterados. Na altura, pagou fiança e foi libertado sob a condição de não aceder mais à conta. O que acabou por não acontecer — uma vez que o jovem conseguiu de novo o acesso e continuou a publicar conteúdos, além de ter começado uma segunda conta. Por ter desrespeitado a ordem, terá agora que cumprir pena de três semanas.

A venda e produção de material pornográfico é ilegal em Singapura (mas o consumo não). Low criou uma conta no Only Fans em Abril de 2021 e chegou a ter mais de três mil subscritores no seu canal.

Em tribunal, o jovem justificou que não tinha cumprido a ordem por se sentir “obrigado” a continuar a dar conteúdo aos subscritores e por esta ser a sua principal fonte de rendimento, disse à BBC.

O advogado de Low disse à CNN que o conteúdo para adultos foi “redistribuído sem o conhecimento, autorização ou consentimento” do seu cliente. “Ele também não tem publicado na plataforma e quer, finalmente, ultrapassar este episódio”, referiu Kirpal Singh.

Citado no mesmo texto, Low disse estar “preparado” para cumprir a pena de três semanas, que começa a 26 de Outubro: “Tenciono meditar e ler muito”, afirmou. E recusa-se a excluir um regresso ao Only Fans. “Não é justo que continue banido. Adoro o que faço e é por isso que sou conhecido. As minhas nudes já andam aí de qualquer forma.”