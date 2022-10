Marcelo dois em um: desrespeitar as vítimas, minar a comissão independente

Quando confrontado com a conferência de imprensa da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa começou por definir o universo de pessoas que tiveram contacto com membros do clero: “Não há limite de tempo para estas queixas; há queixas que vêm de pessoas de 90 anos, 80 anos e que fazem denúncias relativamente ao que sofreram há 60, ou há 70, ou há 80 anos, (...) o que significa que estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a igreja católica de milhões de jovens ou muitas centenas de milhares de jovens.” Logo, “400 casos não me parece que seja particularmente elevado”, disse.