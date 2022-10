Originalidade do jornalismo português

Este é um título adaptado de obra fundamental de Jacinto do Prado Coelho. Já o escrevi neste espaço público, por altura de um 5 de Março, que aprendi a ler e a gostar de ler com os jornais, em especial com o PÚBLICO, órgão de comunicação que honra a nobre e original história do jornalismo português desde Eça de Queirós a Vicente Jorge Silva e Manuel António Pina, bem antologiada nos dois volumes de “Crónica Jornalística” organizados por Ernesto Rodrigues. Sou um leitor omnívoro mas crítico. Sou capaz de ver qualidade de prosa e variedade jornalística no Correio da Manhã dominical, em especial na revista Domingo, e menos investimento intelectual, conteudístico e de revisão textual nos suplementos de fim-de-semana deste jornal dirigido por vossa excelência. Há gente que leu Os Maias e Os Lusíadas com 10 anos. Deus Nosso Senhor os abençoe! Eu só os li bem lidos com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 34 anos. Para os ler bem, foi preciso ler antes muitas crónicas de António Lobo Antunes, Eduardo Prado Coelho, Alexandra Lucas Coelho, João Lopes, Vítor Belanciano. Como o senhor provedor, não gosto de ver pessoas em pelourinhos, neste país ainda muito inquisitorial e pidesco, sempre à coca a ver se o próximo (tão católicos que nós somos!) mete a pata na poça.

Vítor Belanciano tem um pensamento estruturado e uma escrita fluida e elegante. Nos últimos tempos, na sua coluna do P2, tem ajudado a pensar muito sobre a sociedade contemporânea obcecada e alienada na correria, no neoliberalismo frio e ingrato, baseado essencialmente na busca do sucesso individual e no trabalho inglório e ignaro a todo o custo. É um dos poucos cronistas com um pensamento fora da corrente neste rio de comentadores engravatados, opinion makers armados ao pingarelho, CEO de Moleskine de trazer por esta casa portuguesa cada vez mais cara, cinzentona e injusta.

Num momento em que todos lhe atiram pedras por dois ou três erros humanos, demasiado humanos, quero-lhe agradecer o quanto me ajudou a entender a música, a cultura, os sons e os muitos ruídos deste mundo contemporâneo. Espero continuar a lê-lo, sublinhá-lo e partilhá-lo com outros apreciadores da escrita de imprensa.

Nelson Bandeira, Porto

Até tu, Marcelo?!...

Não esperava. Penso que ninguém esperava que Marcelo desvalorizasse cruelmente as mais de 400 vítimas de abuso sexual que a Comissão Independente sinalizou no seu trabalho de investigação recente. Marcelo trouxe-nos anteontem um inverno de descontentamento que nenhum selfie apagará jamais.

Como se ousa dizer uma enormidade destas e não se corar de vergonha? Como não se abre a boca para pedir desculpa, mesmo perdão? Com que “naturalidade”, aparentemente pia, se vai incorporar procissões futuras com esta mancha colectiva que o país começa a ter de se confrontar?

Da Igreja Católica sairão todos os andores que a hierarquia negligente decida exibir em Festas e Romarias, mas atrás de todos eles sairão também as sombras do andor das vítimas de abusos sexuais que a Igreja Católica quer calar e desvalorizar com uma mãozinha (e pelos vistos alguns telefonemas) de Marcelo.

Maria Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

Assim não, sr. Presidente!

Minimizar e relativizar os erros dos nossos amigos enquanto sobreavaliamos os erros dos adversários é frequente entre nós. Faz parte da condição humana, seja no desporto, na política ou em muitos outros aspectos da vida em sociedade. Há no entanto questões muito sensíveis, quase tabus, que deveriam mesmo ser poupadas ou tratadas com um cuidado muito especial. Questões que se entrelaçam, envolvendo sexo, política e clero podem mesmo ser explosivas.

Foi mesmo isso que aconteceu com o Presidente da República (PR) na sua ânsia de tudo comentar, ao referir-se à notícia da ocorrência de 400 casos de abusos sexuais de menores em Portugal. Disse ele então que 400 casos seria um número razoável, atendendo ao que se passou lá fora!

Sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa é um fervoroso católico praticante e nessa condição até se percebe a desvalorização que faz da questão, embora não o devesse fazer. Já como Presidente de todos os portugueses, como o diz ser, deverá exigir a identificação e julgamento de quem cometeu estes crimes, sejam eles do clero ou não.

Não sr. Presidente, não foi um meteorito que caiu, como desvalorizou o Bispo do Porto, foi mesmo uma chuva torrencial deles!

Helder Pancadas, Sobreda