Estudo sobre impacto da ponte do metro preocupa Moreira mas em Gaia é recebido com optimismo

Depois de conhecerem o resumo não técnico do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Linha Rubi, o presidente da Câmara do Porto e o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia desencontraram-se na forma como reagiram perante os resultados. Rui Moreira continua “preocupado” com o impacto da futura ponte sobre o Rio Douro. Por outro lado, Eduardo Vítor Rodrigues está confiante que nenhum problema se “descortina” na empreitada que será posta em marcha em 2023. Pelo meio, a Metro do Porto descansa os protagonistas do processo e avança que o documento, agora em consulta pública, serve para todas as entidades envolvidas trabalharem em conjunto as afinações que o projecto merecer.

Em causa está o impacto que a nova travessia que nascerá perto da Ponte da Arrábida poderá ter a nível paisagístico. No resumo do EIA lê-se que a construção da infra-estrutura terá “um impacte negativo na paisagem bastante significativo, estrutural e, sobretudo, cenicamente”. Essa chamada de atenção chegou para o autarca portuense não ficar descansado. “Eu esperava não ter razão. Este estudo, na questão cénica, que é muito importante para a cidade, vem confirmar a minha opinião e preocupação”, afirmou Rui Moreira à Lusa nesta quinta-feira, salientando as “reservas e preocupação” que já tinha demonstrado anteriormente.

De forma a atenuar os seus receios, deposita a sua esperança no trabalho que será desenvolvido pelos arquitectos Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura para mitigar os danos visuais da nova construção. Ainda assim, continua com dúvidas. “Dá-nos alguma tranquilidade, mas continuo a pensar que esta não era a localização que a cidade queria. A minha opinião coincide totalmente com o Estudo de Impacto Ambiental”, diz à mesma fonte.

Por outro lado, Eduardo Vítor Rodrigues está mais optimista. “É um Estudo de Impacto Ambiental que, em bom rigor, não descortina nenhum problema na Linha Rubi. Em concreto, relativamente à ponte, diz que há um impacto cénico na própria paisagem, coisa que acho absolutamente normal. Acho que ninguém imagina que se construa uma ponte sem que haja um impacto cénico”, adianta em declarações enviadas pela Câmara de Gaia ao PÚBLICO.

E relativiza: “Quando a Ponte da Arrábida foi construída, como quando a Ponte do Infante foi construída, inevitavelmente, o impacto cénico existiu. A questão é saber se é um impacto que destrói o projecto ou destrói a paisagem ou se é um impacto que se compatibiliza.” A leitura que faz do EIA é de que não há qualquer incompatibilidade. O autarca acredita que no cerne da questão está o “enfoque” que se está dar “apenas ao impacto negativo”, que, no seu entender e à luz do documento, “não é irreversível”.

Ainda assim, diz perceber as preocupações do autarca vizinho por ser no Porto que a obra levanta mais problemas. “Do lado de Vila Nova de Gaia a inserção da ponte é muito mais fácil. Do lado do Porto há um tecido urbano já consolidado”. Porém, também confia no trabalho de “rendilhado” dos arquitectos que ficarão responsáveis por mitigar os efeitos da empreitada.

A Metro do Porto diz ao PÚBLICO que todas as questões que forem levantadas serão trabalhadas entre todos os intervenientes. Até lá, o documento estará sujeito a consulta pública até 17 de Novembro.

Segundo informação publicada no site da empresa, a construção da Linha Rubi avançará em 2023. A obra estará terminada no final de 2025. No final existirão mais 6,3 quilómetros de linha na rede do metro e oito novas estações: Casa da Música, Campo Alegre, Arrábida, Candal, Rotunda, Devesas, Soares dos Reis e Santo Ovídio. A empreitada contempla a construção da ponte e de dois túneis.