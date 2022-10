Beleza polaca chegou ao mercado português

Wells inclui no seu portefólio marcas de cosmética com selo polaco, que vão do luxo aos preços mais acessíveis, para mulheres de todas as idades.

O cenário é o do Mercado de Santa Clara, em Lisboa, e Marta conta que é a primeira vez que está em Portugal. A jovem veio representar uma das cinco marcas polacas que chegaram este mês às lojas da Wells (do grupo Sonae, tal como o PÚBLICO), num evento criado para a comunicação social. A música abafa as suas explicações sobre os benefícios de alguns dos produtos que chegam, para já, a poucas lojas da marca portuguesa, mas que estão disponíveis na loja online.

A aposta da Wells em marcas polacas prende-se com uma tendência europeia — além dos mercados do leste europeu, estão também no germânico ou no francês, revela Marta, para não falar do seu país natal, onde são muito populares, assegura. “Estas cinco novas marcas, que trazemos agora para Portugal, são reconhecidas pela sua qualidade, trabalham já com alguns dos maiores retalhistas de beleza na Europa e têm um preço médio mais acessível”, resume um porta-voz da Wells, em resposta por escrito ao PÚBLICO.

Dr. Irena Eris e Clinic Ways estão na cosmética de luxo e focadas em cuidados antienvelhecimento. Trata-se de duas marcas das “mais vendidas em Espanha”, refere a Wells ao PÚBLICO. Quanto à primeira, foi criada pela farmacêutica Irena Eris, em 2001 e que, ao longo dos anos, foi construindo um império que inclui uma rede de institutos de beleza, onde os seus produtos são utilizados, bem como três hotéis de luxo com spas, situados em zonas de natureza na Polónia e que têm uma filosofia holística.

Foto Pormenor de um dos hotéis do grupo DR

O laboratório Dr. Irena Eris faz parte do Comité Colbert, um “clube exclusivo” — fundado em 1954 por Jean-Jacques Guerlain, o criador da empresa francesa com o mesmo apelido —, e que reúne mais de oito dezenas de empresas que têm como objectivo a promoção de projectos associados à beleza e ao luxo. Entre estas, a Dr. Irena Eris é a única do grupo que não é francesa.

Na área da dermocosmética, a Pharmaceris é uma marca focada em cuidados especializados como problemas de pele e de cabelo. Para já, a Portugal, chega apenas a gama para cabelo. Estes laboratórios têm as patentes de algumas soluções que estimulam o crescimento capilar, orgulham-se.

A Lirene, que tal como a Clinic Ways também faz parte do grupo Dr. Irena Eris, é uma marca que foi criada por mulheres, a pensar nas necessidades femininas e com uma gama de cuidados de rosto, corpo e protecção solar, e apostada na utilização de produtos naturais. Tem também uma preocupação com o ambiente e, por isso são usados materiais reciclados no seu packaging. Uma preocupação que também marca a filosofia da Under 20, uma submarca da Lirene e que tal como o nome indica, está pensada para as peles jovens com acne. Trata-se de uma marca de cosmética vegan e desenvolvida com fórmulas com 99% de ingredientes naturais.

A chegada destes laboratórios à Wells faz parte da estratégia de entrada no mercado da beleza selectiva e, tem como objectivo “acompanhar as principais tendências”, a empresa tem identificado marcas internacionais que faz sentido serem incluídas no seu portfólio, numa tentativa de democratizar o acesso de todos os clientes ao bem-estar, diz por escrito. Por exemplo, uma das apresentadas é a norte-americana Origins, que pode ser comprada noutros retalhistas como a Sephora, criada em 1991 e que faz parte do grupo Estee Lauder; e a Gallinee que é a primeira marca francesa de cuidados de pele cujas fórmulas têm prebióticos, probióticos e pós-bióticos.

Além destas, no Mercado de Santa Clara marcaram ainda presença empresas espanholas, como a Bloom, que vende acessórios e gadjets de beleza, desde o rolo facial de jade ao dispositivo de limpeza facial; e a madrilena Nuggela & Sulé, presente em cerca de 30 países e que já é vendida no El Corte Inglès, que redescobriu ingredientes como a cebola roxa e o glicogénio marinho que fazem parte de todos os produtos que desenvolvem para o cabelo, dos champôs aos amaciadores, passando pelas ampolas para a queda do cabelo.

Os problemas capilares são também uma preocupação da espanhola Niche Beauty Lab que entra em Portugal com a marca Hairvest; ou da portuguesa NutriEssence que, garante a promotora, actualmente é já a terceira mais vendida nas lojas Wells, atrás das francesas Dercos e Klorane, no que às ampolas para a queda do cabelo diz respeito.

Em Portugal, a Wells tem a exclusividade da maioria destas marcas que, para já, chegam a poucas lojas. Por exemplo, a Dr. Irena Eris e a Clinic Way, por serem cosmética de luxo, estão disponíveis apenas nas 11 lojas que têm espaço Beauty — onde coabitam com marcas de cosmética e perfumaria como a Lancôme, Clarins, Shiseido, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Biotherm, Carolina Herrera, Paco Rabane, Cacharel, Kérastase, Redken, Shu Uemura, L’Oréal Paris, Maybeline e NYX. Já a Pharmaceris, a Lirene e a Under 20 estão em cerca de 20 lojas.