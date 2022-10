A gastronomia britânica viajou para San Sebastián com o Brexit na bagagem

Grandes chefs britânicos e espanhóis sentiram impacto de fecho de fronteiras no pessoal de cozinha e de sala ou na importação de produtos. Reino Unido foi país tema do congresso San Sebastian Gastronomika. Qual é mesmo a identidade da cozinha britânica?

Simon Rogan, inglês, está no palco do auditório do Kursaal, em San Sebastián (Espanha), onde estrelas Michelin como ele tomam conta da bancada e cozinham pequenos pratos para uma audiência à espera de provar uma amostra do que está a preparar. Gelado de queijo Tunworth, o camembert britânico, com ameixa, calêndula e crumble de malte é o que Simon Rogan oferece depois em pequenas doses que deixam vontade de comer mais. Este é um prato que faz uma transição entre o salgado e doce, uma homenagem ao local onde está inserido com o seu restaurante - Cumbria, Inglaterra - e onde “vivem mais ovelhas que humanos”, como descreve.