Bola de abelhas a rolar pelo Texas vence Wildlife Photographer of the Year

Uma bola de abelhas a girar sobre a areia quente de uma quinta no Texas (EUA) surge em destaque na imagem vencedora do Wildlife Photographer of the Year, concurso organizado pelo Museu de História Natural do Reino Unido.

Na imagem “notável” da norte-americana Karine Aigner, a “quinta mulher na história dos 58 anos do concurso” a conquistar o galardão principal, “o sentido de movimento e intensidade é mostrado na ampliação [da perspectiva] ao nível das abelhas e transforma aquilo que são pequenas abelhas em grandes competidores por uma única fêmea”, escreve Rosamund Cox, presidente do júri, em comunicado.

Estas abelhas de aspecto peludo, que podem ser encontradas na América Central e do Norte, “estão ameaçadas pela perda de habitat, pesticidas e alterações climáticas, assim como por práticas agrícolas que perturbam os seus locais de nidificação”, relembra ainda a nota de imprensa.

No ano passado, o português João Rodrigues (e uma desova de salamandras) tinha vencido uma das categorias da competição que, anualmente, distingue alguns dos melhores fotógrafos (e fotografias) de natureza e vida selvagem.

Este ano, José Fragoso era o único fotógrafo português entre os finalistas, com A girafa em desaparecimento, na categoria Arte Natural, conquistada pelos flamingos do japonês Junji Takasago.

Os vencedores do concurso Wildlife Photographer of the Year 2022 foram anunciados esta semana e, a partir de sexta-feira, as imagens premiadas estão em exibição no Museu de História Natural, em Londres, antes de partirem em itinerância pelo Reino Unido e outros países do mundo. Já as inscrições para a próxima edição abrem na próxima segunda-feira, 17 de Outubro.

Os dois vencedores do Grande Título (Adulto e Jovem – este conquistado pelo tailandês Katanyou Wuttichaitanakornf, de 16 anos, com uma imagem onde anchovas surgem a saltar junto às mandíbulas de uma baleia de Bryde) foram seleccionados a partir das imagens que conquistaram cada uma das 19 categorias do concurso.