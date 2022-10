Liga Europa: Hat-trick de Vitinha insuficiente para Sp. Braga assumir liderança

O Sp. Braga esteve muito perto de vingar, esta quinta-feira, a derrota caseira com o Union Saint-Gilloise, mas depois de ter ido para o intervalo com uma vantagem de dois golos, acabou por empatar (3-3) na Bélgica - com três golos de Vitinha -, perdendo a hipótese de recuperar, à quarta ronda, a liderança do grupo D da Liga Europa, que assim continua a pertencer aos belgas, com 10 pontos contra sete dos minhotos.

Tal como no primeiro jogo, o Sp. Braga marcou primeiro: de ângulo apertado, Vitinha (15') rematou forte à entrada da área do St. Gilloise, batendo o guardião Moris, que teve grande dose de responsabilidade no lance.

Entrava melhor a equipa portuguesa, apesar de a vantagem ter durado apenas cinco minutos. Boniface impôs-se fisica e tecnicamente na área minhota, com Tormena a ser batido e a permitir o remate certeiro do avançado nigeriano.

O Sp. Braga teve, então, que suportar um período de maior pressão dos belgas até Vitinha desferir novo golpe. O avançado bracarense deu, de cabeça, sentido ao livre de Sequeira, batendo de novo (36') Anthony Moris. O guarda-redes luxemburguês perderia ainda antes do intervalo novo duelo com Vitinha, que voltou a marcar (41'), picando a bola por cima Moris.

O Sp. Braga chegava ao intervalo com uma vantagem confortável, mas insuficiente para travar a reacção do St. Gilloise, que só precisou de quatro minutos para reduzir por Vanzeir (49') na sequência de um canto cobrado ao primeiro poste, a pedir um desvio de cabeça do atacante belga.

Com Victor Gómez no lugar de Fabiano (que já tinha um amarelo), o Sp. Braga acabou por ceder no corredor direito, de onde partiu o cruzamento para Boniface bisar (62') e igualar um encontro que determinava a liderança do grupo.

Até final, o jogo poderia ter pendido para qualquer um dos lados, mas a ineficácia dos belgas e a incapacidade bracarense para ir mais longe ditou um empate que deixa os minhotos nas mãos de terceiros para alcançar o apuramento directo.