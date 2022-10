Liga Europa: Fenerbahçe garante pelo menos o play-off dos “oitavos”

Turcos venceram em Chipre e chegaram aos 10 pontos no Grupo B, com duas rondas por disputar.

O Fenerbahçe, sob as ordens de Jorge Jesus, garantiu nesta quinta-feira um dos dois primeiros lugares do Grupo B da Liga Europa. Ao ganhar em casa do AEK Larnaca, por 1-2, a equipa turca assegurou, pelo menos, a presença no play-off de acesso aos oitavos-de-final.

O avançado João Pedro Galvão, que chegou a representar o Estoril antes de brilhar em Itália, no Cagliari, inaugurou o marcador para o Fenerbahçe, aos 16’, resultado com o qual se atingiu o intervalo.

No segundo tempo, o marcador só voltou a funcionar de penálti. Primeiro por Trickovski, que empatou a partida aos 49’, e mais tarde pelo belga Batshuayi, que recolocou os turcos na frente aos 80’.

Pouco depois, uma expulsão nos cipriotas do AEK facilitou a tarefa aos visitantes, que, mesmo tendo falhado novo penálti (Valencia, aos 86'), chegam assim aos 10 pontos, em quatro jornadas, tantos quantos somam os franceses do Rennes - com o terceiro classificado apenas com três.

Como só o primeiro classificado se apura directamente para os “oitavos” da Liga Europa, as duas últimas rondas serão decisivas para se perceber se o Fenerbahçe consegue já um bilhete para a fase a eliminar, ou se ainda terá de disputar o play-off reservado aos segundos classificados.

Roma empata em Espanha

No Grupo C, o jogo de maior cartaz colocou frente a frente o Betis e a Roma. Em Espanha, o líder do agrupamento perdeu pontos pela primeira vez, mas continua confortavelmente instalado no primeiro lugar, com 10 pontos.

Num jogo com pouquíssimas ocasiões de golo (dois remates enquadrados para cada lado), Sergio Canales colocou os andaluzes na frente aos 26’. Sem poder contar com Dybala, lesionado, a Roma procurou reagir e acabou por chegar ao empate no arranque do segundo tempo, por Andrea Belotti.

Este resultado deixa a equipa italiana, treinada por José Mourinho, na terceira posição, com quatro pontos, e com riscos de deixar fugir o Ludogorets no segundo posto - os búlgaros somam também quatro, mas jogam ainda nesta quinta-feira com o HJK Helsínquia.