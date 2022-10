Quinta na TV: Ali, o regresso dos Paixão e O Escritor de Um País sem Livrarias

CINEMA

Ali

Nos Studios, 16h45

Biopic sobre um dos mais amados e controversos heróis desportivos mundiais: Cassius “Muhammad Ali” Clay, um homem cujo poder e ideais extravasaram o ringue de boxe. O jovem lutador surpreendeu o mundo ao arrebatar o principal título mundial de boxe aos 22 anos.

O realizador Michael Mann procurou mostrar, além das façanhas no ringue, a importância do campeão na política, na religião e na sociedade, incluindo a sua recusa em combater na guerra do Vietname. Ali foi nomeado para dois Óscares, pela prestação de Will Smith como actor principal e de Jon Voight como secundário.

A Colina dos Heróis

AXN Movies, 22h55

Ao longo de dez infernais dias, em Maio de 1969, o esquadrão de infantaria do tenente Frantz (Dylan McDermott) tenta tomar uma colina durante a guerra do Vietname.

Entre investidas e retiradas, os soldados lidam com os danos psicológicos e também com o efeito do movimento antiguerra que prolifera na sua América natal, para não falar na hostilidade racial entre soldados negros e brancos – tudo mediado pelo inabalável médico de campanha (Courtney B. Vance). John Irvin realiza este drama de guerra, segundo um argumento de James Carabatsos.

Inferno Vermelho

Fox Movies, 00h58

Comédia de Walter Hill com Arnold Schwarzenegger como Ivan Danko, o mais duro detective de Moscovo, e James Belushi como Art Ridzik, o polícia mais irreverente de Chicago. A missão de ambos é encontrar um traficante de droga em fuga. Mas as diferenças entre eles são evidentes e o confronto entre a disciplina de Danko e a excentricidade de Ridzik é inevitável.

SÉRIES

Até Que a Vida Nos Separe

RTP1, 00h17

Reposição da série assinada por Hugo Gonçalves, João Tordo e Tiago R. Santos, e realizada por Manuel Pureza, que se tornou a primeira produção portuguesa do género a ser comprada pela Netflix.

É uma história de amor e desamor personificada pelos Paixão, uma família como qualquer outra, mas com a particularidade de se dedicar ao negócio da organização de casamentos. Os papéis principais são ocupados por Rita Loureiro, Dinarte Branco, Henriqueta Maya, José Peixoto, Madalena Almeida e Diogo Martins. Para (re)ver de segunda a sexta.

Vigilante

Netflix, streaming

O casal formado por Bobby Cannavale e Naomi Watts compra uma casa num idílico subúrbio. O pesadelo chega com os vizinhos Mia Farrow e Terry Kinney e a excêntrica Jennifer Coolidge. O “vigilante” do título é o autor de cartas anónimas que assustam os recém-chegados. Detalhe: baseia-se numa história verídica passada em New Jersey.

DOCUMENTÁRIO

O Escritor de Um País sem Livrarias

RTP2, 23h19

Juan Tomás Ávila Laurel é um dos mais conhecidos escritores da Guiné Equatorial. É também um activista firme enquanto opositor ao regime em vigor no seu país. Tem usado a sua voz, a sua pena e outros métodos (como greves de fome) para se insurgir contra a ditadura do Presidente Teodoro Obiang, uma das mais longevas do mundo.

Desde que Obiang subiu ao poder, com o golpe de Estado de 1979, que o governa com mão de ferro e “sistemáticas e diárias” violações dos direitos humanos, denuncia a Amnistia Internacional. Laurel, exilado em Espanha, regressou à sua terra por causa deste documentário, realizado pelo espanhol Marc Serena.

É através do olhar do escritor que viajamos pela Guiné Equatorial de hoje, fértil em contrastes entre a opulência do clã Obiang e a pobreza de quem não tem acesso a água potável – ou de “homens [que] pescam em pequenos barcos cuja madeira servirá para o seu caixão”, nas palavras de Laurel.

DESPORTO

Futebol: Union Saint-Gilloise x Braga

SIC, 17h40

Directo. O Braga desloca-se a Leuven (Bélgica) para reencontrar o Union Saint-Gilloise, num jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa. Os minhotos tentam recuperar na tabela, uma semana depois de terem sido derrotados em casa pelo vice-campeão belga (1-2). O árbitro azerbaijano Aliyar Aghayev dirige a partida.

Andebol: Portugal x Turquia

RTP2, 17h22

Directo. A selecção portuguesa de andebol inicia frente à Turquia a campanha de apuramento para o Campeonato da Europa 2024. O grupo da equipa das “quinas” fica completo com o Luxemburgo (com que Portugal joga no domingo, às 15h, também com transmissão na RTP2) e com a Macedónia do Norte (que defrontará a 8 de Março de 2023). A emissão é narrada por Hélder Marques de Sousa e comentada por Jorge Tormenta.