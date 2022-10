Agrupación Señor Serrano falam verdade a mentir

The Mountain , espectáculo apresentado no CCB esta sexta-feira e sábado, parte de Orson Welles e das primeiras expedições ao Evereste para problematizar a verdade. Mostrando-a como fenómeno complexo, fragmentado, manipulado e transformado.

Na sua pesquisa acerca do conceito de verdade, o colectivo teatral catalão Agrupación Señor Serrano viu-se, de repente, diante de uma montanha. Uma montanha sem existência física concreta, mas também uma montanha que não representava qualquer obstáculo simbólico para o seu trabalho. Uma montanha porque descobriram, ao esgravatar na verdade, que muitos filósofos clássicos, socráticos e pré-socráticos, falavam da verdade como equiparável à ideia de montanha. Ou seja, “algo a alcançar, algo a escalar, algo que está num ponto elevado e a que se deve aspirar”, dicionariza Àlex Serrano, director artístico da companhia que, esta sexta-feira e sábado, apresenta no Centro Cultural de Belém, Lisboa, um espectáculo intitulado – pasme-se – The Mountain.