Yuryevich Kurkov: “Os ucranianos sempre acreditaram em finais felizes”

No dia 6 de Março deste ano, Andrei Kurkov anotava no seu diário: “Nunca pensei que tantas coisas pudessem acontecer numa semana, tantas coisas terríveis.” Era a primeira de uma série de entradas que vieram a público no The Guardian, o jornal que foi publicando o diário de um dos mais reconhecidos escritores da Ucrânia.