A novidade de um Pelléas “de época”

Estamos, finalmente de novo, em tempo de Pelléas et Mélisande: no fim-de-semana passado a obra-prima e única ópera completada de Debusssy foi apresentada no Centro Cultural de Belém, numa iniciativa da Orquestra XXI, fundada e dirigida por Dinis Sousa, maestro assistente de John Eliot Gardiner, acontecimento tanto maior quanto esta obra, que é um dos pilares do reportório lírico, não é apresentada no São Carlos desde 1973!