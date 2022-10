Prémio Gulbenkian para a Humanidade distingue duas organizações: IPCC e IPBES

O Prémio Gulbenkian para a Humanidade de 2022 foi atribuído a duas organizações ligadas ao combate à crise climática e ecológica: o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, mais conhecido pela sigla IPCC, e a Plataforma Intergovernamental de Política de Ciência sobre Biodiversidade e Serviços do Ecossistema (IPBES, na sigla em inglês). O anúncio dos premiados ex aequo foi feito na manhã desta quinta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O prémio de um milhão de euros será entregue às 18h.

Estas duas organizações foram escolhidas porque se têm “destacado na promoção da relação entre ciência, clima, biodiversidade e sociedade, representando o melhor que se faz nesta área, em todo mundo”, justificou o júri por escrito, numa nota divulgada pela Fundação Gulbenkian. Ao reconhecer estas duas associações, o júri pretende que se realce a “necessidade de olhar para a crise climática e da biodiversidade em conjunto, de forma concertada, e recorrendo a soluções baseadas na natureza”.

O júri presidido por Angela Merkel considerou que este prémio vem reconhecer “o papel da ciência na linha da frente do combate às alterações climáticas e à perda de biodiversidade”, segundo se lê no comunicado da Gulbenkian. A ciência “tem sido fundamental não só para o avanço de muitas acções políticas e públicas, mas também para a necessidade de colocar um carácter de urgência na forma como, em termos de agenda política, é abordada a questão do combate à crise climática”.

O IPBES é uma organização independente criada em 2012 com o intuito de facilitar a ligação entre o conhecimento científico e os decisores políticos, sobretudo em questões de biodiversidade, protecção de ecossistemas e sustentabilidade. Os relatórios feitos por este órgão têm mostrado a importância da conservação da natureza e a forma como se tem vindo a deteriorar a nível global.

Esta plataforma criada na Cidade do Panamá também tem referido que o uso sustentável dos recursos e da natureza não será possível com as medidas actuais e que são precisas mudanças profundas a nível económico e político. Há 139 Estados que fazem parte desta organização, juntamente com organizações não-governamentais, cientistas e outros movimentos sociais.

Já o IPCC foi criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) com o objectivo de recolher informação científica sobre alterações climáticas para auxiliar os decisores políticos. É conhecido pelos seus relatórios em que faz um “diagnóstico” do estado em que está o planeta, do impacto que a acção humana está a ter na concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera e na forma como isso se traduz em alterações a nível planetário. Estes relatórios são também acompanhados de ideias sobre o que é preciso fazer para travar as emissões de gases poluentes.

Os relatórios são feitos por cientistas de todo o mundo, que se dividem por grupos de trabalho e trabalham de forma voluntária. Este painel ajuda sobretudo a fazer-se um acompanhamento das metas que ficaram definidas no Acordo de Paris de 2015. Em 2007, o IPCC foi também premiado com o Nobel da Paz, juntamente com Al Gore.

As duas organizações foram seleccionadas entre 116 candidatos de 41 nacionalidades.

Os premiados anteriores

Em três anos de edição deste galardão que pretende dar ênfase a “novas ideias que contribuam para melhorar o futuro do planeta” e para distinguir “pessoas ou organizações cujo trabalho tenha contribuído para mitigar o impacto das alterações climáticas”, todos os prémios foram atribuídos a pessoas ou organizações de alguma forma ligadas à crise climática.

Na primeira edição, em 2020, o prémio foi entregue à jovem activista sueca Greta Thunberg, que doou o dinheiro a diferentes organizações e projectos de combate à crise climática, através da fundação com o seu nome. No ano passado, o prémio foi atribuído ao Pacto Global de Autarcas para o Clima e Energia (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy).

“Entre as potenciais áreas de reconhecimento do prémio estão as que possam contribuir para reduzir ou absorver emissões de gases de efeito de estufa, as acções para aumentar a resiliência das pessoas e do ambiente aos impactos das alterações climáticas e ainda a mobilização de recursos financeiros, públicos ou privados, para acelerar a descarbonização da economia”, explica a fundação no comunicado.

O júri deste prémio era presidido pelo antigo Presidente Jorge Sampaio, até à data da sua morte, a 10 de Setembro de 2021. Em Junho, foi anunciado que a antiga chanceler alemã Angela Merkel seria a nova presidente do Prémio Gulbenkian para a Humanidade. Foi o primeiro cargo que aceitou depois da sua saída como líder política da Alemanha, em Dezembro.

Além de Angela Merkel, o júri tem como vice-presidente o investigador Miguel Bastos Araújo (que também venceu o Prémio Pessoa 2018) e inclui outras figuras como Hans Joachim Schellnhuber, Johan Rockstrom, Miguel Arias Cañete, Rik Leemans, Runa Khan, Sandra Diaz e Sunita Narain.