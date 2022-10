PS desafia PSD a discutir lei das incompatibilidades. PSD diz que não se legisla “ao reboque do momento”

O PSD escolheu os casos das alegadas incompatibilidades de ministros para a sua declaração política desta quarta-feira que, “qual caixa de Pandora”, se têm sucedido. Emília Cerqueira, deputadas social-democrata, afirmou que este Governo parece “esquecido” das razões que levaram à criação de limites para a realização de negócios. Na sua intervenção, o PSD voltou a defender que o ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, tem de “esclarecer” os portugueses, por uma questão “de transparência”.

A social-democrata ironizou ainda que o governante seja “sempre tão palavroso a comentar vários assuntos” e que agora esteja num “ruidoso silêncio". “Se não o fizer, tratando-se de um dever de transparência no exercício de cargos políticos, terá de ser o primeiro-ministro a fazê-lo”, disse.

Se a lei é clara, questionou, “a que se refere afinal o tal parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República?”. E respondeu: “É fácil: refere-se apenas às sociedades que sejam detidas em mais 10% exclusivamente por familiares do titular de cargo político, mas de que ele não faça parte.

“Se é tão simples, por que razão veio o Governo, através da Presidência do Conselho de Ministros, tentar ludibriar as pessoas? Fazendo as pessoas crer que o parecer se aplicava a uma situação desta natureza, quando o parecer se aplica às situações em que as empresas são apenas de familiares, sem qualquer participação do titular de cargo político?”, perguntou. Para o PSD a lei está “consolidada e em vigor” e por isso não faz sentido que três anos depois se discuta “a justeza da sua formulação”. “A lei não é boa nem má. Não é justa, nem injusta. É a lei! Dura lex sed lex", concluiu.

Pedro Filipe Soares, do BE, ironizou a escolha de Emília Cerqueira para a intervenção – a deputada foi recentemente absolvida da acusação no processo das “presenças-fantasma” no Parlamento, no qual tinha sido acusada de dois crimes de falsidade informática - e logo a seguir virou-se para Belém.

O líder parlamentar do BE considerou “questionável” que Marcelo envie uma missiva à Assembleia da República referindo duas leis que já estão revogadas. “Não deve ser por desconhecimento ou mal informado. Há algum motivo para o Presidente da República querer lançar algum tipo de suspeitas sobre a aplicabilidade da lei de incompatibilidades?” Para o bloquista a lei “é clara” e “inequívoca”. Em resposta, a deputada social-democrata afirmou que partido “não quer alterar a lei a reboque do momento e dos casos específicos”, admitindo, no entanto, “revisitar a lei quando se justifique”.

Rui Paulo Sousa, do Chega, quis saber porque o PSD chumbou os pareceres para ouvir os deputados com alegada incompatibilidade. Emília Cerqueira justificou que a comissão onde os pedidos foram entregues não tem competências para o fazer.

Pela Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva vincou a urgência de avançar com a criação da (há muito adiada) Entidade da Transparência “com as competências que lhe estão previstas”. A social-democrata voltou a insistir que esta “não é uma matéria para legislar às pressas”.

O socialista Pedro Delgado Alves destacou que o debate só era possível “porque iniciativas legislativas das últimas décadas diminuíram drasticamente a opacidade”, quer com a entrega das declarações de rendimentos, quer na consulta de contratos públicos. O socialista afirmou ainda que “a exigência dos cidadãos mudou” e que “há matérias como as regras das contratações públicas que mudaram” e que, se o debate for reflectido, “faz sentido” reabrir a discussão. “Contamos com o PSD para olhar para a lei e aprimorar os casos em que existem dúvidas. E existem dúvidas”, declarou, lembrando a intervenção do conselho consultivo da PGR e que eram “pouco claros”.

Laçando o repto à bancada do PSD, o socialista desafiou o PSD em juntar-se a um processo de revisão da lei, desde que exclua “os populistas que procuram estes momentos para atacar as instituições”. Em resposta, a social-democrata afirmou que a opacidade vem não da denúncia dos casos, “mas da postura dos governantes”, insistindo que houve “uma tentativa de enganar os portugueses”. Mas fugiu ao repto do socialista.

A Alma Rivera, do PCP, Emília Cerqueira respondeu que “transparência não significa que os políticos têm de ser funcionários públicos que não podem ter vida própria”.