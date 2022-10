Partidos suavizaram críticas e Costa defendeu Marcelo

A generalidade dos partidos com representação parlamentar atenuaram o tom das críticas relativamente às declarações proferidas pelo Presidente da República a propósito do número de queixas registadas de abusos sexuais por membros da Igreja.

Depois de na terça-feira os partidos terem feito duras críticas horas às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o número de casos validados de abusos sexuais na Igreja, que não considerou “particularmente elevado”, o tom tornou-se mais suave no dia seguinte. No entanto, a defesa intransigente das genuínas intenções do Presidente da República veio da parte do primeiro-ministro: “Quem tem feito esta interpretação é que deve um pedido de desculpas ao Presidente da República”, defendeu António Costa.