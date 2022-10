Partidos admitem rever “emaranhado legislativo” no regime de incompatibilidades

Iniciativa Liberal e Chega defendem que a lei em vigor permitia a demissão de ministros por incompatibilidades. Primeiro-ministro diz não ter dúvidas sobre a legislação. PSD pede investigação a casos no Governo.

Os partidos com assento parlamentar, à excepção do PSD, mostraram-se disponíveis para voltar a legislar sobre o regime de incompatibilidades dos titulares de cargos políticos, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter pedido à Assembleia da República para rever o “emaranhado legislativo” em torno da matéria. O primeiro-ministro discorda: a lei e os pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República não deixam dúvidas sobre a “probidade” dos ministros em funções.