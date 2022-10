Lei das incompatibilidades: PS disponível para ouvir Marcelo, PSD apela à investigação de casos no Governo

A intenção do Presidente da República de pedir ao Parlamento para que reaprecie a lei das incompatibilidades, em vigor desde 2019, está a gerar diferentes reacções entre os partidos. O PS mostra-se disponível para “ir ao encontro das preocupações” de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto o PSD defende que as autoridades devem investigar “se houve uma violação da lei”. O Chega está em sintonia com o chefe de Estado e já tinha proposto rever a lei em causa, a Iniciativa Liberal ainda não tem uma posição fechada.