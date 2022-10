O dia em que Costa foi o “pica-balões”

António Costa saiu esta quarta-feira em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa na polémica sobre as declarações que o Presidente da República tinha feito um dia antes em relação aos abusos sexuais na Igreja. O que o chefe de Estado tinha dito estava a causar indignação e o primeiro-ministro pôs-se a caminho. A partir de Viseu, falou aos jornalistas para classificar de “inaceitável” e “muito errada” a forma como as palavras do Presidente estavam a ser interpretadas. Costa assumiu assim o papel que Marcelo costuma reclamar para si: o de “pica-balões”.