Duarte Cordeiro e Eduardo Vítor Rodrigues têm adversários nas federações do PS

O movimento interno do PS, Democracia Plena, liderado por Daniel Adrião, vai apresentar candidaturas para disputar a presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) e da Federação do Porto. Em Lisboa, Paulo Matos irá candidatar-se ao cargo a que se recandidata o ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro. No Porto, João Pedro Pereira candidata-se à substituição de Manuel Pizarro, ministro da Saúde, numa eleição que conta com a candidatura de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia.