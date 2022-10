BE acusa Governo de mentir sobre ameaça à sustentabilidade da Segurança Social

O Bloco de Esquerda acusou o Governo de ter mentido sobre os riscos de sustentabilidade do sistema de Segurança Social. Na sua declaração política desta quarta-feira, o bloquista José Soeiro afirma que a tabela pedida à ministra do Trabalho e da Segurança Social com dados que sustentassem as suas afirmações sobre a sustentabilidade da Segurança Social revelam “números martelados” e “manipulados” para amparar a narrativa de que o cumprimento da ‘lei Vieira da Silva’ faria o sistema perder “13 anos de vida”.